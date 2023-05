Thông tin từ Báo Công Thương, tại văn bản mới nhất, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi sát diễn biến tình trạng bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện.

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, ngăn chặn kịp thời cơ sở kinh doanh, sản xuất giò chả không đảm bảo an toàn có nguy cơ phát sinh lây nhiễm botulinum. Đình chỉ ngay hoạt động của cơ sở gây ra ngộ độc, cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.