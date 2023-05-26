Kon Tum: 11 học sinh nhập viện sau bữa tiệc liên hoan cuối năm

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lớp 2A2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (huyện Đăk Hà) tổ chức tổng kết lớp. Phụ huynh đã tổ chức liên hoan tại lớp cho các em. Tại buổi liên hoan này, các em đã uống trà sữa, ăn cá viên chiên, cơm cuộn chiên...

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 25-5, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vẫn đang theo dõi, điều trị cho 4 học sinh lớp 2 nhập viện vào sáng cùng ngày với các triệu chứng viêm dạ dày, ruột.

Ngay sau khi ăn, 11 em có dấu hiệu nôn ói nên được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà để cấp cứu .

Các bác sĩ đã khám, chăm sóc và điều trị các học sinh. Sau đó, 7 em đã xuất viện khi không có triệu chứng nặng.

Riêng 4 em còn lại, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà tiếp tục kiểm tra, theo dõi. Đến 17 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe của các em cơ bản đã ổn định.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà thông tin trên Báo Người Lao Động, hiện cơ quan chức năng chưa xác định vụ việc có phải là ngộ độc thực phẩm hay không.

Cũng theo Báo Pháp Luật, sau sự việc xảy ra, UBND huyện Đắk Hà đã có văn bản chấn chỉnh các đơn vị trường học trong việc tổ chức tiệc liên hoan cuối năm phải đúng quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ghi nhận nhiều ca ngộ độc tập thể từ đầu năm đến nay. Ảnh: VietNamNet

Thời gian gần đây, ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc tập thể, điều đó cảnh báo chúng ta nên cẩn trọng. Theo thông tin từ Báo VietNamNet, vào tháng 1/2023, sau khi ăn gà rán và uống trà sữa, gần 20 em học sinh lớp 6 một trường THCS trên địa bàn TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có biểu hiện đau bụng, nôn ói phải nhập viện.

Bệnh viện Vũng Tàu cho biết các bác sĩ theo dõi, điều trị cho gần 20 học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn TP Vũng Tàu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Sau khi cấp cứu và thăm khám, nhiều trường hợp đã dần phục hồi và được cho xuất viện, một số khác phải tiếp tục theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, các em học sinh trên ăn gà rán và trà sữa được một phụ huynh đại diện hội cha mẹ học sinh mang tới để làm tiệc liên hoan cuối năm.

Khoảng 30 phút sau khi ăn, nhiều em có biểu hiện chóng mặt, đau bụng, buồn nôn kèm tiêu chảy.

Ngay sau đó, nhà trường đã nhanh chóng đưa các em vào Bệnh viện Vũng Tàu để cấp cứu, đồng thời báo cho phụ huynh.