Sơn La: Bé trai bị thanh sắt đâm thấu bụng, bác sĩ cảnh báo những tai nạn trong lúc chơi đùa

Tin y tế 27/05/2023 06:08

Bé được cơ sở y tế địa phương sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện tỉnh, tình trạng rất nặng nề.

Theo bác sĩ Nguyễn Công Bằng, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La thông tin trên Báo VnExpress, vết thương của bé xuyên hậu môn, thủng trực tràng, thấu bụng. Bé được cơ sở y tế địa phương sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện tỉnh, tình trạng rất nặng nề.

Bé được kíp cấp cứu phẫu thuật, khâu vết thương trực tràng, làm sạch và dẫn lưu ổ bụng, cầm máu. Hiện, bệnh nhi qua cơn nguy kịch, tiếp tục theo dõi tại khoa Ngoại Tổng hợp.

Theo bác sĩ, chấn thương do vật sắc nhọn chọc từ dưới tầng sinh môn lên thủng bụng, như bé trai này, là một chấn thương nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Tai nạn tương tự có thể xảy đến với trẻ trong mùa hè được nghỉ học, thiếu người giám sát. Các tình huống có thể xảy ra là trèo cây hái quả, hoặc tắm ở ao hồ sông suối nhảy từ trên cao xuống, không may bị vật nhọn đâm.

Sơn La: Bé trai bị thanh sắt đâm thấu bụng, bác sĩ cảnh báo những tai nạn trong lúc chơi đùa - Ảnh 1
Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân khẩn cấp. Ảnh minh họa: Internet

Do đó, gia đình phải luôn cảnh giác, cẩn trọng và nhắc nhở con em mình trong các hoạt động hè. Khi trẻ gặp tai nạn thương tích phải chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM từng phẫu thuật cứu sống bé N.V.U. (13 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) bị cây sắt của máy cắt lúa đâm thấu vào thành bụng xuyên từ bụng thấu ngực trong lúc lao động.

Trong quá trình lao động U. bị trượt té, cây sắt của máy cắt lúa đâm thấu vào thành bụng xuyên từ bụng thấu ngực.

U. được gia đình chuyển vào Bệnh viện Cần Thơ cấp cứu lấy vật nhọn, băng ép và chuyển khẩn cấp lên Bệnh Viện Nhi Đồng TP.HCM.

Sơn La: Bé trai bị thanh sắt đâm thấu bụng, bác sĩ cảnh báo những tai nạn trong lúc chơi đùa - Ảnh 2
Bé cai được máy thở, thuốc vận mạch liều thấp, rút được ống dẫn lưu máu màng. Ảnh: Kinh tế và xã hội

Với chiều dài cây sắt xuyên từ bụng tới ngực bên phải khoảng 10-20cm khiến U. bị rách gan, thủng cơ hoành, màng phổi ngập hơn 1.500ml máu khiến một bên phổi bị suy hô hấp nặng. Ngoài ra, U. bị sốc mất máu, đa chấn thương nặng, mạch nhanh, huyết áp có xu hướng tụt.

Ngay lập tức lãnh đạo Bệnh Viện Nhi Đồng TP.HCM cùng kíp trực tổ chức hội chẩn liên khoa gồm gây mê hồi sức, ngoại tiêu hóa, lồng ngực mạch máu…

Suốt gần 6 tiếng đồng hồ vừa hồi sức tích cực vừa phẫu thuật, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho U..

 

 

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