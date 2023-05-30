Ăn nhộng ve sầu, bệnh nhân sốc phản vệ độ 2, tức ngực, khó thở

Tin y tế 30/05/2023 16:12

Ghi nhận bệnh nhân tại tỉnh Cao Bằng, cảnh giác đến những người có thói quen ăn thực phẩm này.

Cụ thể, theo thông tin từ Zing News, chiều 30/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận bệnh nhân nam (34 tuổi, trú tại thành phố Cao Bằng) đến điều trị do dị ứng ve sầu.

Sau bữa tối ăn nhộng ve, bệnh nhân có hiện tượng mệt mỏi, đau quặn bụng, đại tiện phân lỏng, tức ngực, khó thở kèm nôn nhiều nên được đưa đến bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ độ 2 do ăn nhộng ve.

Đến mùa ve sầu, nhiều người thường tìm loài vật này về làm thức ăn hoặc món nhậu. Tuy nhiên, nhiều người cơ địa dị ứng hoặc ăn phải ve sầu có ký sinh trùng sẽ có nguy cơ dẫn đến ngộ độc.

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 Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Zing News

Các bác sĩ cho biết một số người khi ăn ve sầu có thể bị dị ứng như nổi mề đay, mẩn ngứa khắp người, đó là trường hợp nhẹ. Đối với trường hợp nặng, người bệnh có các triệu chứng khó thở, nôn mửa, co giật, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, liên quan đến ngộ độc ve sầu, một bệnh nhân cũng đã nhập viện vì ăn nhầm xác nhộng ve sầu tưởng đông trùng hạ thảo.

Trước đó, ngày 21-5, nam bệnh nhân đi làm vườn nhà và đào thấy xác nhộng ve sầu cùng với hình thù cây nấm nên nghĩ là đông trùng hạ thảo và mang về ăn lúc khuya cùng ngày (khoảng 12 đến 14 xác nhộng ve sầu).

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Bệnh nhân ăn nhầm xác ve sầu. Ảnh: Tuổi Trẻ

Liền sau đó bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, buồn nôn đến nôn ói rất nhiều nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tỉnh, chậm, bí tiểu, yếu mỏi cơ, đau bụng, nôn ói.

Lúc này nhịp tim bệnh nhân bị chậm, có thể nhịp tim bệnh nhân bị chậm trước đó nhưng không biết, hoặc cũng có thể do tác dụng của nấm.

Theo bác sĩ, khi ve sầu đẻ trứng vào trong đất, sau đó phát triển thành ấu trùng (hay còn gọi là nhộng ve sầu). Nhộng ve sầu nằm trong đất, có thể ở bên cạnh các bào tử nấm.

Các loại nấm này sẽ hút chất dinh dưỡng từ vật chủ khiến vật chủ chết và phát triển lớn lên bên ngoài của cơ thể vật chủ. Chính vì vậy, chúng có tên gọi là đông trùng hạ thảo.

Tùy theo loại nấm ký sinh trên vật chủ là nấm có lợi cho sức khỏe con người hay nấm độc, đông trùng hạ thảo có thể là thức ăn bổ dưỡng (bài thuốc Đông y) hoặc gây độc cho con người.

Trong trường hợp này, hiện chưa thể xác định chính xác là loại nấm nào gây ngộ độc cho bệnh nhân, việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào bệnh sử khai thác được, cũng như triệu chứng ngộ độc của bệnh nhân.

Về điều trị, ngộ độc nấm sau ăn xác ve sầu không có thuốc giải độc đặc hiệu mà chỉ điều trị hỗ trợ những triệu chứng bệnh nhân mắc phải.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp xác nhộng ve sầu, có thể nhầm lẫn là thức ăn bổ dưỡng "đông trùng hạ thảo", không nên ăn. Muốn sử dụng đông trùng hạ thảo, cần phải mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng hoặc có chuyên gia hiểu biết về đông trùng hạ thảo tư vấn.

 

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