Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/5 của Bộ Y tế cho biết có 846 ca mắc mới COVID-19, gấp gần 3 lần so với ngày trước đó; Hôm nay có 131 ca khỏi, hiện còn 35 bệnh nhân đang thở oxy.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam thời gian qua

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.610.724 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.335 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 131 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.637.654 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 35 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 25 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 6 ca

- Thở máy không xâm lấn: 3 ca

- Thở máy xâm lấn: 1 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 28/5 có 78 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.406.399 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.739.018 liều: Mũi 1 là 70.909.168 liều; Mũi 2 là 68.455.652 liều; Mũi bổ sung là 14.344.115 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.132.872 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.897.211 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.701.838 liều: Mũi 1 là 10.227.642 liều; Mũi 2 là 8.474.196 liều.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì chuẩn bị hồ sơ theo quy định để công bố hết dịch đối với COVID-19. Ảnh: Internet

Trước đó, xét báo cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thủ tướng giao Bộ này chủ trì chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch đối với COVID-19.

Thủ tướng đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế và giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, giao Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo Quốc gia vào ngày 27/5/2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.