Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca mắc chỉ còn 341, thấp nhất 6 tuần qua

Tin y tế 28/05/2023 17:56

Số ca mắc COVID--19 giảm mạnh xuống còn 341 ca, 187 bệnh nhân khỏi bệnh, số bệnh nhân thở oxy giảm xuống còn 35 trường hợp.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28/5 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID--19 giảm mạnh xuống còn 341 ca; Trong ngày có 187 bệnh nhân khỏi; Số bệnh nhân phải thở oxy cũng giảm xuống còn 35 trường hợp.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.609.878 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.327 ca nhiễm).

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Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 187 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.637.523 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 35 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 26 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 6 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 2 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

 

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Chủ động phòng COVID-19. Ảnh: Internet

Trước đó, xét báo cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thủ tướng giao Bộ này chủ trì chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch đối với COVID-19.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì chuẩn bị hồ sơ theo quy định để công bố hết dịch đối với COVID-19.

Thủ tướng đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế và giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, giao Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo Quốc gia vào ngày 27/5/2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

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Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

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