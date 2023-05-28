Gặp tai nạn giao thông, người đàn ông gãy xương hàm, biến dạng mặt

Tin y tế 28/05/2023 16:42

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng mặt sưng nề biến dạng, xương hàm dưới lệch trục cung răng...

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, sau tai nạn, bệnh nhân Đ. được đưa vào cấp cứu tại TTYT huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vẫn tỉnh táo, có nhiều vết xây xước.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp CT Scanner xương hàm dưới có hình ảnh gãy ngành ngang bên trái và gãy xương vùng cằm bên phải di lệch nhiều, các bác sĩ TTYT huyện Thanh Sơn, Phú Thọ hội chẩn thống nhất chẩn đoán, chấn thương hàm mặt và chỉ định phẫu thuật kết hợp xương hàm dưới.

Gặp tai nạn giao thông, người đàn ông gãy xương hàm, biến dạng mặt - Ảnh 1

Bác sĩ TTYT Thanh Sơn, Phú Thọ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Sau 2 giờ, ca phẫu thuật thành công, vùng phẫu thuật không cần đặt ống dẫn lưu, người bệnh không mất nhiều máu, đáp ứng tốt và không gặp biến chứng gì, kể cả dấu hiệu liệt mặt tạm thời sau mổ. 1 tuần sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, chấn thương sau phẫu thuật tiến triển tốt.

 

Việc thực hiện thành công một kỹ thuật mới là cơ hội giúp người dân trên địa bàn trong và ngoài huyện được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật hiện đại, tiên tiến ngay tại quê nhà mà không phải lên tuyến trên. Từ đó góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh và gia đình.

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ Báo VnExpress từng cho hay, nhiều trẻ được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu do gãy xương hàm mặt, chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông.

Gặp tai nạn giao thông, người đàn ông gãy xương hàm, biến dạng mặt - Ảnh 2
Trẻ bị tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: VnExpress

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cũng thông tin trên VnExpress cho biết, bé trai 6 tuổi tại Bình Tân, TP HCM, được mẹ chở bằng xe máy. Bé không đội mũ bảo hiểm. Khi xảy ra tai nạn, mẹ tử vong tại chỗ. Bé vào viện cấp cứu trong tình trạng gãy tay phải, gãy xương hàm dưới vùng cằm, xây xát nhiều nơi trên người.

Trường hợp chấn thương khá nghiêm trọng là bé gái 11 tuổi quê Hậu Giang. Bé cũng không đội mũ bảo hiểm, được chở bằng xe máy. Va chạm khiến bé gãy cả hai tay, gãy chân phải. Bé còn bị gãy xương ở các vị trí mũi, hàm gò má, bờ ổ mắt, hàm dưới.

"Bé chảy máu, dịch nhiều từ mũi, bác sĩ lo ngại tình trạng chảy dịch não tủy do chấn thương sọ não nên theo dõi rất kỹ", bác sĩ Đẩu chia sẻ trên VnExpress. Sau khi hồi sức ổn định hơn, bé được tiến hành các cuộc phẫu thuật để xử trí chấn thương.

 

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên đội nón bảo hiểm cho trẻ khi ngồi trên xe máy, kiểm soát việc tự chạy xe của trẻ chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

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