Hy hữu: Cận cảnh dị vật đâm thủng ruột của thiếu nữ 17 tuổi

Tin y tế 31/05/2023 11:49

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nữ bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng ổ bụng, bụng có nhiều dịch mủ và dịch tiêu hoá có nguy cơ nhiễm độc toàn thân.

Theo thông tin từ báo Người lao động, sáng 31/5, Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) cho biết tại đây vừa phẫu thuật cho nữ bệnh nhân N.T.T. (17 tuổi, ở Vĩnh Phúc) bị thủng ruột. Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng ổ bụng, bụng có nhiều dịch mủ và dịch tiêu hoá.

Hy hữu: Cận cảnh dị vật đâm thủng ruột của thiếu nữ 17 tuổi - Ảnh 1
Nữ bệnh nhân bị thủng ruột được theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Báo Người lao động

Qua thăm hỏi được biết, người bệnh có thói quen hay xỉa răng và ngậm tăm sau khi ăn. Cách 1 tuần trước khi phải đi cấp cứu, T. có biểu hiện đau bụng kèm theo sốt, sau đó các dấu hiệu đau bụng tăng nhiều, sốt cao.

Bệnh nhân cho biết, ban đầu được chẩn đoán viêm phần phụ nên đến Bệnh viện Phụ Sản TW làm siêu âm, sau đó thấy có dị vật trong ổ bụng lập tức được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại đây, T. được các bác sĩ tiến hành thăm khám, chụp cắt lớp vi tính thấy có dị vật trong ổ bụng kích thước 3cm và bụng nhiều dịch mủ.

Hy hữu: Cận cảnh dị vật đâm thủng ruột của thiếu nữ 17 tuổi - Ảnh 2
Que tăm dài 3cm nhọn hai đầu trong ruột nữ bệnh nhân 17 tuổi - Ảnh: VietNamNet

Ngay lập tức, người bệnh nhanh chóng được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp phẫu thuật nội soi kết hợp với mổ mở, lấy ra một dị vật dài 3cm nhọn 2 đầu bằng tre, khâu lại lỗ thủng ruột, rửa sạch mủ và dịch tiêu hoá trong ổ bụng.

Hy hữu: Cận cảnh dị vật đâm thủng ruột của thiếu nữ 17 tuổi - Ảnh 3
Dị vật tăm tre gây thủng ruột thiếu nữ - Ảnh: Báo Người lao động

Sau khi mổ, tình trạng của người bệnh tạm thời ổn định.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, BSCKII Lê Nhật Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, T. đến trong tình trạng nhiễm trùng ổ bụng nặng (viêm phúc mạc toàn thể), nếu để lâu sẽ xảy ra tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân rất nặng. Và là người bệnh còn trẻ (17 tuổi), có thể trạng tốt và không có bệnh nền nên thời gian bình phục nhanh hơn.

Cũng theo bác sĩ, đây cũng là điều hy hữu bởi nuốt phải dị vật tăm tre thường xảy đến với trường hợp những người cao tuổi, thường có thói quen ngậm tăm sau khi ăn, nằm xem ti vi và ngủ quên.

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