Cận cảnh dị vật bị người lạ ghim vào đường tiểu của bé gái 7 tuổi

Bé gái 7 tuổi đang chơi ở nhà, bất ngờ có một người đàn ông lạ đến nhà cho bé bánh kẹo, sau đó, đâm kim vào đường tiểu của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 12/5, bệnh nhi P.N.A. (7 tuổi, ngụ xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) bị đau nhiều ở vùng bụng, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thăm khám.

Bệnh nhi A. bị đau nhiều ở vùng bụng, được gia đình đưa đến bệnh viện để thăm khám - Ảnh: Tri thức VN

Tại đây, các bác sĩ khám, siêu âm, CT scanner, phát hiện trong bàng quang của bé có dị vật dài, nhọn, đâm xuyên thành bàng quang.

Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu qua lỗ tiểu vào bàng quang để gắp dị vật. Thật bất ngờ, dị vật được lấy ra là một cây kim ghim dài khoảng 5cm, bên trên có nút tròn (kim ghim cố định vải).

Cây kim ghim được lấy ra khỏi bàng quang của cháu bé - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo nguồn tin từ Tri thức VN, Bác sĩ Tôn Thất Minh Thuyết (khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) cho biết nếu người nhà đưa bé vào bệnh viện trễ, cây kim sẽ đâm xuyên ruột, dẫn tới tình trạng của bé sẽ rất nặng, nhiễm trùng, có khi phải mổ hở để gắp ra...

Qua đó, chuyên gia cảnh báo các phụ huynh có con nhỏ nên chăm sóc, quan tâm cho trẻ, tránh để trẻ bị những đối tượng xấu lạm dụng. Cần dạy trẻ cách bảo vệ bản thân, từ chối tiếp xúc với người lạ. Đồng thời, khi bé có bất kỳ biểu hiện lạ nào phải đưa đến cơ sở y tế thăm khám, chữa trị.

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