Cận cảnh dị vật 'khủng' đâm thủng ruột nhiều năm của nam thanh niên

Tin y tế 11/05/2023 09:37

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa điều trị bệnh nhân (31 tuổi) với biểu hiện đau vùng hậu môn, chảy dịch hậu môn nhiều năm liền.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) điều trị nam bệnh nhân (31 tuổi) bị: Áp xe cạnh trực tràng phức tạp.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã chụp cộng hưởng từ, siêu âm cho thấy hình ảnh dị vật xuyên thành trực tràng thấp - trung bình, ổ áp xe có đường rò hậu môn phức tạp. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật, làm sạch ổ áp xe cạnh trực tràng và làm hậu môn nhân tạo đại tràng sigma.

Cận cảnh dị vật 'khủng' đâm thủng ruột nhiều năm của nam thanh niên - Ảnh 1
Dị vật được gắp ra từ trực tràng của bệnh nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Nhiều năm nay, bệnh nhân thường đau phần hậu môn, đau tăng khi bắt đầu đại tiện, đại tiện có kèm theo chảy dịch mủ vàng xanh đục. Sau đó, bệnh nhân đi khám tại một số cơ sở y tế nhưng dùng thuốc không khỏi.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, lấy ra dị vật nhọn hai đầu giống xương gà từ trực tràng của bệnh nhân.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Qua đó, bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện đau bụng thường xuyên, viêm đại trực tràng tái đi tái lại nhiều lần cần đến cơ sở y tế uy tín, để thăm khám và điều trị kịp thời.

Đồng thời, bỏ thói quen ngậm tăm sau ăn, vì có thể bất cẩn, vô ý nuốt phải. Ngoài tăm nhọn, nguy cơ dị vật trong quá trình ăn uống, như: xương cá, răng giả… rất dễ gặp phải, thường xảy ra ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Người dân cần tập trung ăn uống, nhai kỹ và bỏ các thói quen không tốt để hạn chế tình trạng dị vật lọt vào đường ăn, đường thở.

Nếu nghi ngờ hóc hay nuốt xương (xương gà, xương cá…) cần đến bệnh viện để lấy dị vật càng sớm càng tốt tránh tình trạng dị vật di chuyển trong ống tiêu hóa gây thủng, viêm, loét đường tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm khác.

Trước đó, nguồn tin từ Đảng cộng sản Việt Nam cũng đưa tin trường hợp tương tự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật thành công trường hợp người bệnh T.V.Q (Nam, 45 tuổi) ở Bắc Ninh nhập viện trong tình trạng đau bụng. Tiến hành chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán anh Q. bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, quyết định phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh. Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gỡ dính, thấy nguyên nhân gây thủng ruột là que tăm. Bệnh nhân đã được lau rửa ổ bụng, đưa 2 đầu hồi tràng vị trí thủng ra làm hậu môn nhân tạo.

Cận cảnh dị vật 'khủng' đâm thủng ruột nhiều năm của nam thanh niên - Ảnh 2

Bệnh nhân Q được chăm sóc sau phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức -

Ảnh: Đảng cộng sản Việt Nam

 

Hà Nội: Người phụ nữ bị hoại tử vú do tự điều trị tại nhà

Hà Nội: Người phụ nữ bị hoại tử vú do tự điều trị tại nhà

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa tiếp nhận người phụ nữ (52 tuổi) có khối u tăng kích thước, sùi loét, hoại tử, nhiều hạch dính thành chùm do tự điều trị bằng thuốc nam, đắp thuốc lá tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   di vat thung truc trang dau bung nhieu nam xuong ga

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 47 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg