Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã chụp cộng hưởng từ, siêu âm cho thấy hình ảnh dị vật xuyên thành trực tràng thấp - trung bình, ổ áp xe có đường rò hậu môn phức tạp. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật, làm sạch ổ áp xe cạnh trực tràng và làm hậu môn nhân tạo đại tràng sigma.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, lấy ra dị vật nhọn hai đầu giống xương gà từ trực tràng của bệnh nhân.

Nhiều năm nay, bệnh nhân thường đau phần hậu môn, đau tăng khi bắt đầu đại tiện, đại tiện có kèm theo chảy dịch mủ vàng xanh đục. Sau đó, bệnh nhân đi khám tại một số cơ sở y tế nhưng dùng thuốc không khỏi.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Qua đó, bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện đau bụng thường xuyên, viêm đại trực tràng tái đi tái lại nhiều lần cần đến cơ sở y tế uy tín, để thăm khám và điều trị kịp thời.

Đồng thời, bỏ thói quen ngậm tăm sau ăn, vì có thể bất cẩn, vô ý nuốt phải. Ngoài tăm nhọn, nguy cơ dị vật trong quá trình ăn uống, như: xương cá, răng giả… rất dễ gặp phải, thường xảy ra ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Người dân cần tập trung ăn uống, nhai kỹ và bỏ các thói quen không tốt để hạn chế tình trạng dị vật lọt vào đường ăn, đường thở.

Nếu nghi ngờ hóc hay nuốt xương (xương gà, xương cá…) cần đến bệnh viện để lấy dị vật càng sớm càng tốt tránh tình trạng dị vật di chuyển trong ống tiêu hóa gây thủng, viêm, loét đường tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm khác.

Trước đó, nguồn tin từ Đảng cộng sản Việt Nam cũng đưa tin trường hợp tương tự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật thành công trường hợp người bệnh T.V.Q (Nam, 45 tuổi) ở Bắc Ninh nhập viện trong tình trạng đau bụng. Tiến hành chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán anh Q. bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, quyết định phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh. Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gỡ dính, thấy nguyên nhân gây thủng ruột là que tăm. Bệnh nhân đã được lau rửa ổ bụng, đưa 2 đầu hồi tràng vị trí thủng ra làm hậu môn nhân tạo.