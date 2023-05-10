Quảng cáo 'tăng kích cỡ' bằng phương pháp tiêm tế bào gốc có thực sự đáng 'lo ngại'?

Phẫu thuật tạo hình tăng kích thước dương vật được quảng cáo là một phương pháp tự nhiên, hiệu quả. Liệu có an toàn không?

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 10/5, ThS.BS Nguyễn Văn Đức - khoa phẫu thuật tiết niệu - nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - cho biết vừa phẫu thuật cho nam bệnh nhân N.T.N. (54 tuổi) bị biến dạng dương vật, phải chịu đau đớn do tiêm mỡ tự thân với mong muốn làm tăng kích cỡ dương vật.

Phẫu thuật lấy lớp mỡ vón cục từ thân dương vật bệnh nhân - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bệnh nhân cho biết, đã tiêm mỡ tự thân vào dương vật 3 năm trước. Tuy nhiên, gần đây ông thấy dương vật của mình xuất hiện nhiều cục nổi lên lổn nhổn và thấy đau, khó chịu mỗi khi chăn gối. Vì vậy, ông tìm tới bác sĩ nam khoa để thăm khám.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ Đức đã lấy ra nhiều cục mỡ xuất hiện lổn nhổn ở các vị trí khác nhau bên trong dương vật. Những cục mỡ này chính là nguyên nhân gây mất thẩm mỹ cho bệnh nhân và gây khó chịu trong quá trình quan hệ.

Hiện nay, trên mạng xã hội cho biết việc tiêm tế bào gốc và tế bào mỡ sẽ làm tăng kích thước dương vật lên đến 7,5cm. Nhưng khi hỏi chính xác là các tế bào gốc này đóng vai trò gì trong việc cải thiện kích thước dương vật thì không được nhận câu trả chính xác từ các nhà quảng cáo.

Qua đó, Bác sĩ Đức đưa ra khuyến cáo: Trước khi quyết định tiến hành bất cứ một phẫu thuật nào, cần tìm hiểu kỹ về các phương pháp và cần tìm tới các cơ sở y tế uy tín, các bác sĩ có tay nghề chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện phẫu thuật cho bạn.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp, chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: Kích thước dương vật phụ thuộc phần lớn vào yếu tố di truyền, chủng tộc và cơ địa cá nhân. Tuy nhiên nam giới vẫn có thể cải thiện thông qua một số phương pháp tập luyện hoặc can thiệp về y học.

Chỉ khi kích thước dương vật quá nhỏ, ảnh hưởng tới khả năng quan hệ tình dục mới nên can thiệp - Ảnh: Báo Dân trí

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