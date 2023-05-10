Kết quả xác minh, ngày 28/3, cháu Phạm Gia B. được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương. Quá trình thăm khám ban đầu và hỏi thăm người nhà, bác sĩ được phản ánh do nghi ngờ cháu bé ăn bánh tẩm ma túy cần sa dẫn tới ngộ độc.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, Nngày 10/5, đại diện Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) cho biết, Công an TP.Hà Nội đã cử cán bộ phối hợp cùng Công an phường đến Bệnh viện Nhi Trung ương xác minh, làm rõ thông tin cho rằng 1 cháu bé bị ngộ độc do ăn phải bánh kẹo có chứa chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, hiện sức khỏe cháu bé ổn định, đã được xuất viện. Cơ quan công an đề nghị người dân không lan truyền những thông tin chưa có căn cứ, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng.

Tuy nhiên, khi bác sĩ hướng dẫn làm các xét nghiệm để xác định nguyên nhân ngộ độc, có thành phần chất ma túy hay không, người nhà bệnh nhân này từ chối làm xét nghiệm. Do đó, lực lượng chức năng không có kết luận về nguyên nhân cháu bé bị ngộ độc.

Thông tin từ Báo Lao Động trước đó, sau khi ăn bánh sôcôla được hàng xóm cho, bé trai 5 tuổi ở Hà Nội và hai bạn nhỏ khác đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả kiểm tra cho thấy, bánh này chứa loại ma túy mới, còn gọi là "sôcôla bay".

Hai trẻ nhỏ khác cùng ăn bánh với cháu bé này cũng nhập viện nhưng tình trạng nhẹ hơn.

ThS.BS Nguyễn Tân Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin trên Báo Lao Động cho biết, cháu bé 5 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phụ thuộc máy thở, bóp bóng. Bệnh nhân hôn mê sâu, đồng tử giãn to.

Những thực phẩm có thể là nguồn chất gây hại. Ảnh: Internet

Qua khai thác, cháu bé có tiền sử khỏe mạnh. Các triệu chứng ngộ độc xảy ra đột ngột sau khi bé cùng 2 bạn nhỏ khác ăn một loại bánh. Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, bánh mà các cháu bé ăn do người hàng xóm trong xóm trọ cho. Người này nói đây là bánh thừa trong bữa liên hoan công ty của anh nên anh mang về.

Các bác sĩ lập tức nghĩ tới khả năng cháu bé bị ngộ độc thực phẩm có chứa chất gây nghiện. Sau thời gian điều trị, trẻ đã hồi phục tốt. Bệnh viện Nhi Trung ương đã mời công an vào cuộc.

Theo thông tin từ Zing, theo bác sĩ Hùng, gần đây thị trường các chất nghiện trở nên đa dạng, đặc biệt, nghiện chất "núp bóng" thực phẩm như kẹo viên, kẹo sô-cô-la, kẹo xoài, kẹo mút tẩm cần sa, bánh quy. "Điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ tiếp xúc và ngộ độc với các loại ma túy", bác sĩ Hùng cho biết.

Cuối năm 2022, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết lần đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô. Trước đó, trung tâm đã tiếp nhận nhiều ca ngộ độc cần sa trong bánh ngọt, bánh quy, kẹo, thuốc lá điện tử, thuốc lào...

Bác sĩ Hùng cho hay với nhóm trẻ nhỏ, hầu hết việc ăn, uống phải thực phẩm có chứa ma túy là do vô tình. Biểu hiện bệnh của nhóm này thường nặng hơn, ngộ độc xảy ra đột ngột, rầm rộ, có rối loạn ý thức từ nhẹ tới nặng như hôn mê sâu, ảo giác, lơ mơ… hoặc có triệu chứng tim mạch tăng nhịp tim, huyết áp.

Đường hô hấp của trẻ cũng có thể bị tác động, biểu hiện gồm: kích thích, thở nhanh, ngừng thở. Một số triệu chứng đường tiêu hóa khác đi kèm như nôn, đi ngoài, đau bụng… Bác sĩ Hùng khuyến cáo nếu thấy những biểu hiện trên, gia đình cần đưa trẻ đi viện ngay.