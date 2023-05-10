Nóng: 50 trẻ mầm non nhập viện nghi do ngộ độc ở Nghệ An

Tin y tế 10/05/2023 05:20

50 trẻ phải đi cấp cứu, nguyên nhân nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 9/5, tại Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm với khoảng 50 trẻ là nạn nhân.

Sau khi xuất hiện các biểu hiện ngộ độc thực phẩm, trẻ được chuyển đến Trạm Y tế xã Thuận Sơn để chăm sóc, điều trị. Một số trẻ đã được phụ huynh đưa thẳng lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Theo ghi nhận ban đầu, trẻ xuất hiện tình trạng mất nước nhẹ, đang được bù nước điện giải, theo dõi, điều trị tích cực, chưa có chuyển biến xấu.

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Trường Mầm non Thuận Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Báo Nghệ An

Cũng theo thông tin từ Báo Nghệ An, nhận định nguyên nhân ngộ độc ban đầu là do trẻ ăn sữa chua vào giữa lúc 15 giờ. Nhận định này có cơ sở khi có những trẻ 2 tuổi ở Trường Mầm non không ăn và không xuất hiện tình trạng ngộ độc…

Hiện Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã có mặt tại Đô Lương cùng phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra.

Nóng: 50 trẻ mầm non nhập viện nghi do ngộ độc ở Nghệ An - Ảnh 2
Nguy cơ trẻ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

 Thời gian gần đây thường xuyên xảy ra các vụ việc ngộ độc thực phẩm. Điển hình như trường hợp gần đây. Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, trong chuyến đi dã ngoại, trải nghiệm ở huyện Gia Lâm hồi cuối tháng 3/2023 của hơn 900 học sinh Trường tiểu học Kim Giang, công ty này đã cung cấp thực phẩm, chế biến bữa ăn tại bếp ăn của trường và đóng hộp chuyển đến cho học sinh. Tuy nhiên, ngay sau chuyến đi, có khoảng 70 em đau bụng, buồn nôn phải nhập viện khiến phụ huynh vô cùng hoang mang, lo lắng. Điều may mắn là chỉ sau vài ngày điều trị, tất cả học sinh đã được xuất viện về nhà và sức khỏe ổn định.

Hai tuần sau sự việc hàng chục học sinh Trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bị ngộ độc tập thể sau chuyến đi dã ngoại do thức ăn bị nhiễm khuẩn, cơ quan quản lý chưa có quyết định xử phạt đối với công ty cung cấp thực phẩm.

Theo đại diện Trường tiểu học Kim Giang, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức họp đại diện Ban phụ huynh 2 lần để thông tin toàn bộ về sự việc. Trong đó có thông báo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến học sinh ngộ độc là do trong món gà chiên có vi khuẩn tụ cầu vàng trong món gà tẩm bột chiên. Công ty Ngôi sao Xanh - đơn vị cung cấp thức ăn cho học sinh trong chuyến thăm quan sẽ bị xử phạt hành chính.

Được biết, đơn vị cung cấp thực phẩm thực phẩm cho trường học này là Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh có địa chỉ đăng ký ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

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Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm tin y tế Nghệ An

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