Nóng: Ngày 9/5, có 2.122 ca COVID-19 mới, 29 bệnh nhân đang thở máy

Tin y tế 09/05/2023 17:29

Ngày 9/5: Có 2.122 ca COVID-19 mới, 29 bệnh nhân đang thở máy.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/5 của Bộ Y tế cho biết có 2.122 ca mắc COVID-19 mới, tăng nhẹ so với hôm qua. Trong ngày có 942 bệnh nhân khỏi, bệnh nhân thở oxy tăng lên 118 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.580.060 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.025 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 9/5, có 2.122 ca COVID-19 mới, 29 bệnh nhân đang thở máy - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua.

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 942 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.628.678 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 118 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 77 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 12 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 29 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.197 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 08/5 có 23.984 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.296.051 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.657.701 liều: Mũi 1 là 70.908.619 liều; Mũi 2 là 68.452.797 liều; Mũi bổ sung là 14.343.924 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.111.192 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.841.169 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.672.807 liều: Mũi 1 là 10.218.255 liều; Mũi 2 là 8.454.552 liều.

Nóng: Ngày 9/5, có 2.122 ca COVID-19 mới, 29 bệnh nhân đang thở máy - Ảnh 2
Việt Nam chưa công bố hết dịch Covid-19. Ảnh: Internet

Theo Bộ Y tế, mặc dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, tuy nhiên điều đó không có nghĩa Covid-19 không còn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu. Dịch bệnh Covid-19 vẫn được đánh giá diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; các biến chủng mới, các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi, xuất hiện; miễn dịch giảm theo thời gian, xu hướng dịch bệnh khó dự báo. Trên thế giới, nếu cuối tháng 3 ghi nhận 500 biến thể phụ Omicron thì hiện con số này đã lên đến 600. Các biến thể phụ lưu hành phổ biến tại các nước thì ở VN cũng đã ghi nhận.

Do đó, tại VN, các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tiếp tục được áp dụng. Đặc biệt, các địa phương đánh giá mức độ dịch, công khai tình hình dịch sẽ giúp người dân trên cả nước luôn biết được mức độ dịch, có các giải pháp phòng, chống phù hợp. Cùng với bao phủ vắc xin Covid-19 rộng, việc phòng, chống dịch linh hoạt, không áp dụng "zero Covid" như giai đoạn đầu giúp cho trong nước kiểm soát phòng, chống dịch hiệu quả và ứng phó phù hợp với tình huống dịch.

VN hiện đang tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 với hình thức quản lý bền vững. Bộ Y tế đã và đang theo dõi chặt chẽ tình hình, không để bị động trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh; đồng thời phối hợp các chuyên gia, tổ chức trong nước, quốc tế thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình nhằm chủ động có các điều chỉnh phù hợp.

Đối với người dân, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị cộng đồng chủ động đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trên phương tiện giao thông, tại không gian kín và các địa điểm bắt buộc; khử khuẩn, nhất là vệ sinh tay; và tiêm phòng vắc xin đầy đủ.

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Từ khóa:   tin y tế dịch covid-19

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