Một mỹ phẩm nổi tiếng bị thu hồi trên toàn quốc

Lô bị thu hồi trên toàn quốc có số 251022, sản xuất ngày 25/10/2022, hạn dùng 25/10/2025. Trên nhãn ghi thông tin Số CB: 13966/22/CBMP-HN; Phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH dược phẩm Kimiko (địa chỉ: số nhà 39, ngõ 259/55 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo thông tin trên VietNamNet, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ký quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Vaseline Vitamin E - Lọ 50g do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Gocircle (Hà Nội) sản xuất.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai lấy mẫu tại Nhà thuốc Long Châu 548 (địa chỉ ở 101 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) để kiểm tra chất lượng.

Lý do thu hồi được đưa ra là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

Thông tin này cũng được đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống, cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Vaseline Vitamin E - Lọ 50g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH dược phẩm KIMIKO, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm GOCIRCLE phải: Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Vaseline Vitamin E – Lọ 50g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Vaseline là dòng mỹ phẩm được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Internet

Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Vaseline Vitamin E – Lọ 50g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 05/6/2023.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH dược phẩm KIMIKO, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm GOCIRCLE trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm Vaseline Vitamin E – Lọ 50g không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/6/2023.