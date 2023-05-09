Nguyên nhân ban đầu việc người đàn ông mất tích, thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xã hội 09/05/2023 11:14

Thi thể người đàn ông được tìm thấy với vết thương trên đầu, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do dông lốc dẫn đến vụ việc đau lòng.

 

Theo thông tin từ Báo Lao Động, sáng 9.5, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Biên phòng Quảng Trị) xác nhận, vào lúc 5h20 cùng ngày, người dân phát hiện ở bờ biển thôn Mạch Nước (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) thi thể một người đàn ông.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Th (52 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Người thân của nạn nhân cũng đã đến nhận dạng, xác định là ông Nguyễn Văn Th.

“Có khả năng thời điểm xảy ra dông lốc, ông Nguyễn Văn Th bị va đập vào mạn tàu, gây nên các vết thương ở vùng đầu” – lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Tùng, thông tin trên Báo Lao Động.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào lúc 9h20 ngày 8.5, Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được thông báo của Biên phòng Quảng Bình về việc ông Nguyễn Văn Th bị mất tích khi đang đánh cá ở khu vực biển Ngư Thủy tỉnh Quảng Bình (cách bờ 3km).Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Người nhà nạn nhân sau đó cũng đã đến nhận dạng và xác định đây là thi thể của ngư dân tỉnh Quảng Bình gặp nạn trong lúc đi đánh cá trước đó.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về mai táng.

Nguyên nhân ban đầu việc người đàn ông mất tích, thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị - Ảnh 2
Công an bảo vệ hiện trường. Ảnh: VietNamNet

Sáng 9/5, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, trong khoảng thời gian từ 1-3h sáng ngày 8/5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh khiến 101 nhà bị hư hỏng; khoảng 432,8ha lúa bị đổ, ngã; 4 nhà trang trại bị tốc mái; 2 thuyền đánh cá nhỏ bị chìm. Toàn bộ lưới che và một phần bạt lót đáy của 8ha nuôi tôm công nghệ cao ở huyện Vĩnh Linh bị hư hỏng, thiệt hại...

Liên quan đến sự việc 2 ngư dân là anh Nguyễn Đức T. (SN 1970) và chị Nguyễn Thị T. (SN 1975), cùng trú tại thôn Quang Hà, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong đi đánh bắt cá tại vùng biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong mất tích. Đến 12h40 ngày 8/5, đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị T.

 

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Từ khóa:   ngư dân Quảng Bình Quảng Trị

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