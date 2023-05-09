Nhân chứng kể lại tình tiết bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại với nữ chủ shop quần áo ở Vĩnh Phúc: ly kỳ như phim

Xã hội 09/05/2023 05:13

Khi bị phát hiện, đối tượng ngay lập tức tìm cách thoát ra ngoài. 'Đến đoạn hồ gần đó, người này nhảy xuống hồ và liên tục xin tha'- nhân chứng kể lại.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, mới đây, nhân chứng tại hiện trường vụ việc đã kể lại quá trình lúc bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an. 

Theo đó, liên quan đến vụ việc nữ chủ tiệm thời trang ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, bị kẻ lạ dùng dao uy hiếp khống chế đòi hiếp dâm trong đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Phan Văn Cương (sinh năm 1992, HKTT: xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, 2 người dân đã kịp thời đuổi theo và khống chế đối tượng Cương.

 

Nhân chứng kể lại tình tiết bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại với nữ chủ shop quần áo ở Vĩnh Phúc: ly kỳ như phim - Ảnh 1

Vào thời điểm xảy ra sự việc, 2 người dân đã kịp thời đuổi theo và khống chế đối tượng Cương. Ảnh: VietNamNet

Anh Mạnh - người trực tiếp đuổi theo và khống chế đối tượng - kể lại: "Tối hôm đó, do phải làm ca đêm nên bạn tôi nghỉ ngơi ngay tại xe ô tô đỗ trước cửa xưởng của tôi. Trong lúc nghỉ ngơi thì thấy một người đàn ông lảng vảng tại khu vực, lượn đi lượn lại nhiều vòng rất khả nghi, nên có gọi điện bảo tôi xuống cùng xem phải trộm đồ trong xưởng hay không.

Tôi xuống đến nơi, bật điện xưởng thì không thấy có ai. Sau đó, tôi cùng bạn đi kiểm tra quanh khu vực, khi sang đến gần cửa hàng thời trang thì bỗng nghe tiếng hô hoán thất thanh: "Trộm, trộm,…". Chúng tôi chạy lại, lấy cây đập mạnh vào cửa và hỏi người phía bên trong".

Nhân chứng kể lại tình tiết bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại với nữ chủ shop quần áo ở Vĩnh Phúc: ly kỳ như phim - Ảnh 2
Đối tượng bị người dân vây bắt. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

"Từ trong cửa hàng, một người đàn ông nửa thân dưới không mặc gì hốt hoảng lao nhanh ra ngoài, chúng tôi vội đuổi theo. Rượt đuổi khoảng chục mét, khi đến hồ nước gần đó, người này nhảy xuống và liên tục xin tha. Sau đó người này bơi rất nhanh sang phía bờ bên kia để nhằm thoát thân. Tuy nhiên khi người đàn ông lên đến bờ, chúng tôi đã kịp thời bắt được và khống chế, đồng thời hô hoán cho người dân xung quanh biết để cùng hỗ trợ.

Thời điểm này, người đàn ông trong tình trạng nửa thân dưới trần chuồng, người dân xung quanh đã lấy quần cho mặc và gọi công an. Khi bị người dân khống chế, người đàn ông này mặt tái mét, liên tục van xin được bỏ qua. Khoảng 10 phút sau, công an đến, chúng tôi bàn giao và đối tượng được đưa về trụ sở công an xã", anh Mạnh nhớ lại.

Thông tin từ Báo VnExpress, ngày 8/5, Công an huyện Bình Xuyên cho biết đã khởi tố, tạm giam nghi phạm Cương để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Nhân chứng kể lại tình tiết bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại với nữ chủ shop quần áo ở Vĩnh Phúc: ly kỳ như phim - Ảnh 3

 

 

Nhân chứng kể lại tình tiết bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại với nữ chủ shop quần áo ở Vĩnh Phúc: ly kỳ như phim - Ảnh 4
Đối tượng đe dọa cô gái. Ảnh: VnExpress

Khoảng 22h30 ngày 5/5, sau khi uống bia, Cương đi xe máy từ thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương. Một tiếng sau, qua cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Cương thấy nữ chủ quán đang thử đồ nên nảy sinh ý định đồi bại.

Để thực hiện hành vi, Cương đỗ xe trước cửa, lấy con dao dài 32 cm xông vào. Anh ta ôm chặt nạn nhân từ phía sau, ghì dao vào cổ đe dọa đòi quan hệ tình dục.

Nữ chủ quán lo sợ đến tính mạng nên làm theo mọi yêu cầu, dụ nghi phạm đi lòng vòng tìm bao cao su. Khi Cương mất cảnh giác, đặt con dao xuống bàn để chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại, nạn nhân vùng lên, cướp dao, phản kháng.

Bị phản đòn, Cương vơ quần bỏ chạy đến ngoài cửa thì bị người dân khống chế.

 

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Từ khóa:   hiếp dâm Vĩnh Phúc tin xã hội

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