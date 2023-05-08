Danh tính kẻ 'giở trò' đồi bại với nữ chủ shop quần áo tại Vĩnh Phúc gây bức xúc

Xã hội 08/05/2023 08:41

Được biết, sau khi uống bia đi ngang qua shop quần áo, tên này đã lợi dụng sơ hở của cô gái và giở hành vi đồi bại.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, ngày 7/5, cơ quan điều tra cho hay, khoảng 22h30 ngày 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) kẻ 'biến thái' đã có hành vi không đẹp với cô gái. Theo đó, nghi phạm là Phan Văn C. (SN 1992) điều khiển xe mô tô đi từ thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên hướng về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

Đến khoảng 23h35 cùng ngày, nghi phạm đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên thì thấy chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) là chủ quán thời trang đang thử đồ. Thấy vậy, nghi phạm nảy sinh ý định hiếp dâm đối với nạn nhân.

Danh tính kẻ 'giở trò' đồi bại với nữ chủ shop quần áo tại Vĩnh Phúc gây bức xúc - Ảnh 1

Nghi phạm bị bắt giữ sau đó. Ảnh: VietNamNet

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, nghi phạm C. đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32cm xông vào trong cửa hàng và đến vị trí chị H. đang đứng, dùng dao đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục.

Lo sợ đến tính mạng của mình nên chị H. đã giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn, lợi dụng lúc C. không để ý và chưa thực hiện hiện được hành vi của mình, chị H. giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Thấy vậy nghi phạm C. đã bỏ chạy ra ngoài thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ.

Danh tính kẻ 'giở trò' đồi bại với nữ chủ shop quần áo tại Vĩnh Phúc gây bức xúc - Ảnh 2
Hình ảnh ghi lại tại shop. Ảnh: Dân Việt

Cũng theo thông tin từ Zing News, cô gái may mắn không bị thương. Lãnh đạo thị trấn cho biết thêm nghi phạm không phải người địa phương. Người này đang bị Công an huyện Bình Xuyên tạm giữ. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm C. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn C. về hành vi hiếp dâm.

 

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Từ khóa:   hiếp dâm Vĩnh Phúc điều tra

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