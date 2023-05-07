Đồng Nai: Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông dùng xăng đốt nhà người tình dẫn đến tử vong thương tâm

Xã hội 07/05/2023 21:24

Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 4 người thương vong.

Thông tin từ VietNamPlus cho hay, tối 7/5, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ dùng xăng đốt nhà, khiến một người tử vong và 3 người khác bị thương.

Người thiệt mạng được xác định là Phan Hoàn Uy Vũ (48 tuổi), ngụ phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Ông Vũ có quan hệ tình cảm với bà D.N.B. (43 tuổi, cùng ngụ tại phường Quyết Thắng), tuy nhiên khoảng một năm trở lại đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, bà B. yêu cầu chia tay nhưng ông Vũ không đồng ý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 7/5, ông Vũ điều khiển xe máy đi mua can xăng loại 10lít rồi chở đến nhà bà B. ở tổ 12, khu phố 3, phường Quyết Thắng) để tìm gặp nhưng bà B. không có nhà.

Đồng Nai: Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông dùng xăng đốt nhà người tình dẫn đến tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VietNamPlus

Ông Vũ đã tự mở khóa đi vào nhà, đổ xăng xung quanh và châm lửa đốt. Sau đó, ông Vũ tiếp tục chở can xăng đến cửa hàng nơi bà B. thuê để kinh doanh cá cảnh tại đường Hà Huy Giáp, khu phố 1, phường Quyết Thắng để tìm nhưng cũng không gặp được bà B.

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, lúc này, trong cửa hàng có chị N.D.C.C (23 tuổi, con gái bà B.), anh T.V.N (29 tuổi, con rể bà B.) và chị T.T.H.P (23 tuổi, cháu bà B).

Tại đây, ông Vũ tiếp tục mang can xăng đi vào, đổ xăng xung quanh quán rồi bật lửa đốt. Thấy vậy, anh N. chạy lại giằng co nhưng không được, bị xăng đổ lên chân và bị lửa bén cháy vào người.

Đồng Nai: Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông dùng xăng đốt nhà người tình dẫn đến tử vong thương tâm - Ảnh 2
Phóng hỏa đốt 2 căn nhà khiến bản thân tử vong, 3 người bỏng nặng. Ảnh: VietNamNet

Vụ cháy khiến ông Vũ tử vong tại chỗ, 3 người trong cửa hàng là con, cháu bà B. bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, lửa thiêu rụi căn nhà của bà B. và cửa hàng thuê để kinh doanh.

Bước đầu, công an xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người.

 

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Từ khóa:   đốt nhà đồng nai mâu thuẫn

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