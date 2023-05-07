Đau xót trước lễ tang người cha quên mình cứu con gái ở Bình Thuận: Con gái lớn ôm di ảnh, hàng trăm người thương tiếc tiễn đưa 

Xã hội 07/05/2023 18:09

Những người tham dự tang lễ không khỏi nghẹn ngào. Trong phút giây con gái bị sóng cuốn trôi, người cha đã quên mình lao ra cứu con và không qua khỏi.

Theo thông tin từ PLO, ngày 7-5, gia đình, nạn nhân em T.H.A (17 tuổi, ngụ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Em A vẫn chưa biết về việc người cha ruột lao xuống biển cứu mình đã tử vong.

Sáng 5-5, gia đình đã đưa ông TQN (53 tuổi) là người cha quên thân mình cứu con gái về nơi an nghỉ cuối cùng trước sự thương tiếc của hàng trăm người dân địa phương.

Hình ảnh người con gái lớn ôm di ảnh của cha khóc nức nở khiến ai tham dự lễ tang cũng hết sức xúc động.

Đau xót trước lễ tang người cha quên mình cứu con gái ở Bình Thuận: Con gái lớn ôm di ảnh, hàng trăm người thương tiếc tiễn đưa  - Ảnh 1

Lễ tang của người cha quên thân mình để cứu hai con gái. Ảnh: PLO

Được biết, ông TQN là thành viên ca đoàn của Giáo xứ Phao Lô (xã Hàm Minh), dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả gia đình xuống bãi biển Kê Gà (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) để đi dã ngoại.

 

Chiều 2-5, ông TQN đã lao xuống biển cứu hai con gái ruột và một người cháu rồi bị đuối nước tử vong chứ không phải như thông tin ban đầu chỉ cứu con gái út là cháu A.

Theo Báo Công an, thời điểm trên, người dân phát hiện anh Trần Quang N. (SN 1970, ngụ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) và con gái Trần Hồng A. (SN 2006) đang tắm biển thì bị đuối nước, sóng cuốn ra xa nên đã tri hô.

Đau xót trước lễ tang người cha quên mình cứu con gái ở Bình Thuận: Con gái lớn ôm di ảnh, hàng trăm người thương tiếc tiễn đưa  - Ảnh 2
 

 

Đau xót trước lễ tang người cha quên mình cứu con gái ở Bình Thuận: Con gái lớn ôm di ảnh, hàng trăm người thương tiếc tiễn đưa  - Ảnh 3

Người dân cứu hai cha con ông N. đuối nước lên bờ. Ảnh: Công an

Một số người tắm biển gần đó đã mặc áo phao bơi ra cứu vớt 2 cha con gặp nạn lên bờ, sơ cứu hô hấp nhân tạo bước đầu, sau đó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông Ngọc đã tử vong, còn em A. được cứu sống.

Theo một số người dân, thời điểm trên, biển có sóng mạnh và nước rút có thể kéo người ra xa.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 ngày 1/5, một nam thanh niên tên N.V.T (SN 1993, ngụ thôn 1, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) khi tắm biển tại bãi biển xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cũng bị đuối nước và tử vong.

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Từ khóa:   tắm biển Kê Gà Bình Thuận tai nạn

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