Khi phát hiện, người đàn ông đã nằm trên vũng máu, tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.
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Theo thông tin từ Báo Giao Thông, người dân bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong tại nhà ở phường Ngọc Châu với nhiều vết thương, còn nghi phạm đã đến công an đầu thú.
Ngày 7/5, lực lượng chức năng Hải Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong, nằm trên vũng máu tại nhà.
Thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 7/5, người dân phát hiện ở số nhà 18, ngõ 1 Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương có một người đàn ông đã tử vong, nằm trên vũng máu.
Cũng theo Báo Lao Động, nhà ông L. thường xuyên có người đến tập trung ăn nhậu, có hôm đến 4 - 5 giờ sáng. Sáng hôm xảy ra án mạng, người dân nghe thấy tiếng cãi nhau.
Ban đầu xác định, nạn nhân là ông L.Q.L., (sinh năm 1970), chủ nhà số 18, anh L. tử vong trên vũng máu do nhiều vết thương gây ra.
Được biết, hung thủ ra tay sát hại anh L. đã đến cơ quan công an đầu thú.
Người dân quanh khu vực cũng cho biết thêm, sáng nay (7.5), trước khi xảy ra án mạng, người dân nghe thấy tiếng cãi nhau từ trong nhà L.
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.