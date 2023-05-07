Theo các bác sĩ, thầy giáo vào viện sau tai nạn xe máy với chẩn đoán vỡ thận độ 4, tổn thương hệ đường tiết niệu (niệu quản, bàng quang). Sau khi chụp cắt lớp vi tính, ê kíp của bệnh viện đã tiến hành kỹ thuật nút mạch máu thận nhằm bảo tồn thận cho người bệnh.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, tại bệnh viện, địa phương, đồng nghiệp và bạn bè đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của thầy giáo Đ.N. Vụ việc trước đó đã lấy đi tính mạng của cô giáo, sự cố cũng khiến thầy bị thương nặng, phải mổ cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang .

"Trong suốt quá trình diễn ra đám tang, bé luôn miệng khóc đòi mẹ. Các cô giáo luân phiên túc trực động viên gia đình và chăm sóc bé vượt qua cú sốc này", một cô giáo thông tin trên VTC News. Bé N.K.T theo mẹ lên vùng cao học từ khi còn nhỏ, cô trò nhiều năm gắn bó nên không tránh khỏi rơi nước mắt khi nhìn cháu khóc mếu đòi mẹ. Con lớn của cô Y. hiện đang học lớp 5. Khi được đồng nghiệp và người dân phát hiện, cô giáo vẫn ôm chặt bé N.K.T vào lòng để bảo vệ con khỏi va chạm.

Sau nút mạch 3 ngày, thận của thầy giáo tạm ổn định. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển từ khoa chấn thương lên khoa ngoại tổng hợp để theo dõi thêm tổn thương hệ đường tiết niệu. Cháu bé 5 tuổi may mắn chỉ xây xát, không bị thương nghiêm trọng.

Thầy giáo trong bệnh viện, được đoàn thăm hỏi. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cô Y. lập gia đình với thầy giáo ở Phú Thọ. Hiện, vợ chồng cô đang gửi con lớn ở Phú Thọ nhờ ông bà nội chăm sóc, còn đứa nhỏ theo bố mẹ lên Hà Giang. Gia đình cô giáo Y. có truyền thống công tác trong nghành giáo dục. Mẹ của cô Y. cũng là giáo viên nghỉ hưu. Sau khi lập gia đình, cô ở với gia đình nhà chồng tại Thị Trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

"Để con ở lại với ông bà nội nên thi thoảng vào ngày nghỉ, hai vợ chồng thầy thường về thăm bố mẹ và con. Dịp lễ vừa rồi cũng vậy", Ông Nguyễn Đức Tuyên - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Yên Minh (Hà Giang) buồn bã cho biết trên VietNamNet.

Theo nguồn tin cho biết thêm thầy N. công tác tại Trường Bán trú Tiểu học Đường Thượng từ năm 2011. Thầy là giáo viên hòa nhã với đồng nghiệp, luôn hoàn thành tốt công việc.

Sau 3 ngày điều trị, hiện các chỉ số sinh tồn (mạch, huyết áp) của bệnh nhân tạm ổn định. Ảnh: VTC News

"Sự ra đi đột ngột này là cú sốc lớn với các giáo viên trong trường", Hiệu trưởng trường Mần non Đường Thượng nói và cho biết thêm, nhà trường đang kêu gọi các thầy cô giáo chung tay chia sẻ, hỗ trợ gia đình cô giáo Y. sớm vượt qua được khó khăn.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi thư chia buồn và thăm hỏi gia đình cô giáo Mai Thị Y.. "Lãnh đạo Bộ GD&ĐT xin bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô. Mong gia đình và các đồng nghiệp sớm vượt qua nỗi đau này, ổn định cuộc sống, công việc, tiếp tục thực hiện những ý nguyện còn đang dang dở của cô. Bộ GD&ĐT xin trân trọng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cô, của gia đình và đồng nghiệp của cô cho sự nghiệp giáo dục", Bộ trưởng viết.

Cô giáo Mai Thị Yến, trường Mầm non Đường Thương (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng học sinh trong hội thi bé khoẻ mới đây. Ảnh: VTC News

Ông Sơn cũng đề nghị, Sở GD&ĐT Hà Giang, Công đoàn Giáo dục Hà Giang, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương cần quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô Mai Thị Yến giáo sớm ổn định cuộc sống; động viên, hỗ trợ các đồng nghiệp của cô giáo tại trường Mầm non Đường Thượng yên tâm công tác. Địa phương cũng cần đặc biệt lưu ý tăng cường quan tâm, hỗ trợ đời sống, sinh hoạt cho các thầy giáo, cô giáo công tác ở địa bàn khó khăn.

Bộ trưởng bày tỏ sự cảm động và ghi nhận trước những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo đang cắm bản, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã không quản nguy hiểm, khó khăn, thiếu thốn trăm bề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Người đứng đầu ngành Giáo dục mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đường đến trường, lớp của các thầy giáo, cô giáo và học sinh ở những địa bàn khó khăn ngày càng bớt gian nan, vất vả.

Theo Báo Lao Động trước đó, sau đợt nghỉ lễ, cô giáo Mai Thị Y., cùng chồng đi xe máy trở về trường.

Khi cách trường khoảng 2km, xe máy gặp nạn rồi lao xuống vực. Hậu quả khiến cô Y. tử vong, người chồng bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng GDĐT huyện Yên Minh đã trích tiền từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn giáo dục hỗ trợ gia đình. Đồng thời, kêu gọi mọi người chung tay động viên, giúp đỡ nạn nhân.