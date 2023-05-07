Đồng Tháp: Quan hệ bất chính với vợ người ta, người đàn ông còn quay clip để tống tiền

Thông tin từ SGGP cho hay, từ năm 2022 - 2023, Duy có quan hệ tình cảm với chị D. (ngụ huyện Cao Lãnh), dù cả 2 đã có gia đình riêng. Trong những lần hẹn hò, Duy sử dụng điện thoại quay lại những cảnh ân ái với chị D.

Anh T. đã đồng ý đưa cho Duy tổng cộng 2 lần, với số tiền 6 triệu đồng. Đến ngày 4-5, đối tượng Duy tiếp tục điện thoại cho anh T. để tống tiền nên anh T. đã báo cho Công an TP Cao Lãnh.

Tuy nhiên, từ tháng 3 đến tháng 5-2023, Duy nhiều lần điện thoại cho anh T. đe dọa nếu không đưa tiền sẽ phát tán đoạn clip lên mạng xã hội.

Chiều 5-5, tại một quán cà phê trên địa bàn phường Mỹ Phú, lực lượng công an ập vào bắt quả tang khi Duy đang nhận số tiền 7 triệu đồng từ anh T.

Cũng theo Báo Lao Động cho hay, danh tính đối tượng là Nguyễn Lê Thành Duy (tên thường gọi là Nhí), sinh năm 1981, ngụ phường 2, thành phố Cao Lãnh. Ngày 6/5 công an đã có thông tin bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an thành phố Cao Lãnh đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tống tiền người có quan hệ bất chính, tống tiền. Ảnh: Dân Việt

Theo Báo Dân Việt, tại Đồng Tháp từng xảy ra vụ việc quay clip tống tiền tương tự. Theo đó, đối tượng Nguyễn Hồng Lê (38 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) bị bắt giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, do phát hiện bà N. (huyện Tháp Mười) có quan hệ bất chính với người khác nên Lê đã dùng điện thoại quay lại cảnh này, sau đó dùng clip để uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản của bà N.

Sau khi điếm đoạt tài sản của bà N xong gồm 19 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác (khoảng 40 triệu đồng), Lê mang đi bán để lấy tiền tiêu xài thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Lê thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.