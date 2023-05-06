Quảng Bình: Xuống biển tắm, hai người trẻ tuổi bị đuối nước tử vong

Xã hội 06/05/2023 21:36

2 người trong nhóm xuống tắm biển bị sóng cuốn trôi đuối nước tử vong.

Thông tin từ VOV cho hay, vào 16h30 phút chiều nay (6/5) 1 nhóm nam thanh niên đi tắm biển tại thôn Yên Hải, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Không may, 3 người trong nhóm này bị đuối nước.

Những người tắm chung gần đó phát hiện nên đã ứng cứu, đưa 1 nam thanh niên vào bờ. Còn 2 người là Ng.Q.H. 16 tuổi và N.N.L, 25 tuổi, cùng quê ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, bị sóng cuốn trôi.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân. Đến 18h30 phút, cả 2 nạn nhân đều được tìm thấy và đã tử vong.

Quảng Bình: Xuống biển tắm, hai người trẻ tuổi bị đuối nước tử vong - Ảnh 1

Tìm kiếm 2 thanh niên bị đuối nước khi tắm biển. Ảnh: VOV

Được biết, khu vực nơi nhóm thanh niên gặp nạn sóng khá lớn, nguy hiểm. 2 nạn nhân tử vong đã được gia đình đưa về làm thủ tục mai táng. 

Trong thời tiết nắng nóng, hiện nay ghi nhận nhiều tình trạng trẻ em và cả người lớn đuối nước. Thông tin từ Báo CAND, trước đó có 2 du khách đến biển Kê Gà tắm thì bị sóng lớn cuốn ra xa, được những người gần đó phát hiện bơi ra cứu đưa vào bờ, nhưng 1 người đã tử vong.

Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 2/5 tại biển Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Quảng Bình: Xuống biển tắm, hai người trẻ tuổi bị đuối nước tử vong - Ảnh 2
2 cha con đuối nước. Ảnh: CAND

Thời điểm trên, người dân phát hiện anh Trần Quang Ngọc (SN 1970, ngụ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) và con gái Trần Hồng Ân (SN 2006) đang tắm biển thì bị đuối nước, sóng cuốn ra xa nên đã tri hô.

Một số người tắm biển gần đó đã mặc áo phao bơi ra cứu vớt 2 cha con gặp nạn lên bờ, sơ cứu hô hấp nhân tạo bước đầu, sau đó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông Ngọc đã tử vong, còn em Ân được cứu sống.

Theo VTV, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em là hiếu động. Đối với lứa tuổi thiếu niên là thích thể hiện bản thân, chủ quan nên vẫn tự ý đi tắm biển, đi bơi hoặc rủ nhau chơi đùa ở những nơi gần ao hồ, sông suối... trong khi chưa có kỹ năng an toàn khi tham gia bơi lội. Đây là một yếu tố góp phần vào tai nạn đuối nước.

Bên cạnh đó, kỹ năng ứng phó, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn đuối nước chưa được quan tâm đúng mức, không phải ai cũng được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và xử lý thành thạo khi gặp tai nạn xảy ra. Do vậy, bên cạnh việc tăng cường quản lý các cháu thì việc rèn luyện bồi dưỡng kỹ năng sống và thoát nạn cơ bản cho các cháu là rất cần thiết.

Để phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng bơi lội là rất cần thiết. Song hầu hết hoạt động dạy bơi cho trẻ em chưa thật sự được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm đúng mức. Nhà trường không có hồ bơi và không có giáo viên chuyên trách cũng như chưa đưa vào chương trình giáo dục chính quy tại các trường học phổ thông các cấp.

Trẻ em và người lớn không nên tắm biển, ao hồ, sông suối... vào thời điểm quá sớm hoặc quá khuya, hoặc ở nơi vắng người qua lại vì tai nạn đuối nước xảy ra thì tỷ lệ tử vong là 100%.

 

Công ty xổ số Bình Dương lên tiếng về việc in nhầm 12 triệu tờ vé số, khẳng định không thay đổi kết quả giải thưởng

Công ty xổ số Bình Dương lên tiếng về việc in nhầm 12 triệu tờ vé số, khẳng định không thay đổi kết quả giải thưởng

Đơn vị sản xuất đã lên tiếng về việc in nhầm 12 triệu tờ vé số liên quan đến sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước Quảng Bình tin nóng

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 17 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt