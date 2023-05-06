Công ty xổ số Bình Dương lên tiếng về việc in nhầm 12 triệu tờ vé số, khẳng định không thay đổi kết quả giải thưởng

xTheo nội dung văn bản, Công ty xổ số Bình Dương thừa nhận kỳ vé số phát hành ngày 5/5 vừa qua có sự sai sót trong việc in ấn chủ đề về nội dung tuyên truyền “Kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023).

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương (Công ty xổ số Bình Dương - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) sáng nay (6/5) đã lên tiếng, cho hay, đơn vị này vừa ban hành văn bản xin lỗi, đính chính về việc in nhầm thông tin tuyên truyền sự kiện lịch sử của Việt Nam.

Đơn vị sản xuất đã lên tiếng về việc in nhầm 12 triệu tờ vé số liên quan đến sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử Việt Nam. Ảnh: VietNamNet

Nhưng thay vì tuyên truyền “Kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ" thì trên tờ vé số lại in nội dung sự kiện “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” vào năm 1972.

Công ty này khẳng định, "Chiến thắng Điện Biên Phủ” và "Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” là hai sự kiện lịch sử hoàn toàn khác nhau. Do nhầm lẫn trong khâu in ấn nên dẫn đến sự việc trên, công ty đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc thiếu sự phối hợp, kiểm duyệt đối với quy trình của đơn vị in.

Bên cạnh đó, Công ty xổ số cũng đã làm việc với đơn vị in ấn là Công ty cổ phần in tổng hợp Bình Dương đề nghị chấn chỉnh lại quy trình tạo mẫu thiết kế và duyệt mẫu in vé số.

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, công ty này lên tiếng xin lỗi về sai sót trên và cho biết vé số vẫn có giá trị lĩnh thưởng. Việc sai sót chỉ liên quan đến nội dung tuyên truyền, còn về các kỹ thuật khác của tờ vé số vẫn đảm bảo.

Vé trúng thưởng vẫn được trả thưởng bình thường, không ảnh hưởng đến việc nhận giải. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Công ty đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc thiếu sự phối hợp, kiểm duyệt đối với quy trình in, chấn chỉnh lại quy trình tạo mẫu thiết kế và duyệt mẫu in vé số" - ông Mai Thanh Bình, giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, cho biết.

Trên tờ vé số ngày 5-5, xổ số Bình Dương in nội dung với mục đích tuyên truyền để kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2023). Tuy nhiên, trên thực tế vé số lại in dòng chữ về sự kiện "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972.

Bà Nguyễn Thị Kim Mai - bí thư Đảng ủy, chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương - cho biết công ty nhận trách nhiệm, đồng thời phối hợp với đơn vị in ấn để không lặp lại các sai sót về sau.

"Các đợt phát hành sau nếu có nội dung tuyên truyền thì chúng tôi sẽ có kế hoạch, báo cáo trước với cơ quan chức năng của tỉnh" - bà Mai nói.