Vụ đỉa trong bình nước lọc còn nguyên tem ở trường mầm non: Nhà sản xuất nói gì?

Xã hội 06/05/2023 16:43

Thông tin vụ việc đỉa xuất hiện trong bình nước cấp cho trường mầm non còn nguyên tem, phía đại diện cơ sở sản xuất đã lên tiếng.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc này, vào chiều 5-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã cử đoàn trực tiếp làm việc và kiểm tra công tác sản xuất tại Công ty cổ phần nước khoáng Bang.

Đại diện Công ty cổ phần nước khoáng Bang lên tiếng, cho biết đơn vị đã cho kiểm tra lại toàn bộ quy trình sản xuất để tìm ra nguyên nhân vì sao có đỉa xuất hiện trong bình nước còn chưa bóc tem.

Phía công ty này nhận định, có thể do vỏ bình nước loại 20 lít được tái sử dụng, trong quá trình vệ sinh, sục rửa không kỹ nên để sót dị vật là con đỉa. Bên cạnh đó, một số nghi vấn khác cũng đang được phía công ty làm rõ.

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Ảnh chụp con đỉa có trong bình nước cấp cho trường mầm non. Ảnh: Tuổi Trẻ  

Theo ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Quảng Bình thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết "Hiện giờ không còn sản phẩm có đỉa bên trong. Đoàn sẽ lấy mẫu nước ở Công ty Cổ phần nước khoáng Bang về để gửi cho các đơn vị xét nghiệm chất lượng nước. Hiện chưa có kết quả nên chưa thể khẳng định được điều gì".

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 Trụ sở Công ty Cổ phần nước khoáng Bang. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Vào ngày 28-4, trường này mua một số bình nước lọc loại 20 lít do Công ty cổ phần nước khoáng Bang, có địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy sản xuất về cho trẻ uống.

Tuy nhiên, các giáo viên sau đó đã phát hiện bên trong bình nước có một con đỉa bám vào thành bình. Khi lắc bình nước, con đỉa bằng đầu đũa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển.

Sau khi phát hiện đỉa, Trường mầm non Phong Thủy lập tức dừng việc sử dụng nước đóng bình của công ty nói trên.

 

Vụ đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại trường mầm non: Cơ quan chức năng làm việc

Vụ đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại trường mầm non: Cơ quan chức năng làm việc

Dù bình nước còn nguyên tem nhưng nhà trường phát hiện có đỉa bên trong. Vụ việc khiến nhiều người bất ngờ.

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