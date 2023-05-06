Luật sư nói gì về thời hạn tạm giam của bà Nguyễn Phương Hằng?

Xã hội 06/05/2023 08:53

Việc tòa án cấp sơ thẩm ra hạn tạm giam với các bị can trong vụ án này thời hạn 60 ngày và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tin từ Tuổi Trẻ trước đó, Tòa án nhân dân TP.HCM đã ra quyết định tạm giam 60 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng để chuẩn bị xét xử.

Quyết định trên được thực hiện do ngày 5-5 là ngày tạm giam cuối cùng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, theo quyết định gia hạn tạm giam của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM.

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng Luật Chính pháp thông tin trên VOV cho rằng, việc tòa án cấp sơ thẩm ra hạn tạm giam với các bị can trong vụ án này thời hạn 60 ngày và phù hợp với quy định của pháp luật.

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Tính đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn 13 tháng. Ảnh: Internet

Luật sư Cường dẫn quy định của pháp luật về tố tụng hình sự Việt Nam cho thấy, vụ án hình sự thông thường sẽ trải qua ba giai đoạn là điều tra, truy tố và xét xử. Theo đó, cả ba giai đoạn này, ba cơ quan tố tụng là Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án đều có thẩm quyền quyết định tạm giam bị can để phục vụ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Theo đó, tạm giam đuợc áp dụng đối với bị can, bị cáo trong các giai đoạn khác nhau của tố tụng hình sự. Mục đích chính của biện pháp ngăn chặn tạm giam là để ngăn chặn bị can bỏ trốn, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội hoặc gây cản trở, khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án.

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Bị can Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet

Việc tạm giam áp dụng thường xuyên, phổ biến và có nhiều hiệu quả ở giai đoạn điều tra, tuy nhiên giai đoạn truy tố và giai đoạn xét xử, thậm chí sau khi xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể áp dụng biện pháp tạm giam để truy tố, để xét xử và để đảm bảo thi hành án theo quy định của pháp luật.

Cũng theo luật sư Cường, trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.

Luật sư Cường cho biết, giai đoạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án nghiêm trọng như vụ án này thì thời hạn để xét xử cho đến khi mở phiên tòa sơ thẩm không quá 75 ngày, trong thời hạn này tòa án có quyền gia hạn tạm giam để phục vụ cho việc xét xử và đảm bảo thi hành án.

Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2015 quy định thời hạn tạm giam để toà án chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1 Điều 277 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết, nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử thì Hội đồng xét xử ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa.

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Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet

Trước đó, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ và cáo trạng truy tố bà Hằng cùng 4 đồng phạm từ Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM. Tòa cũng phân công thẩm phán Bùi Đức Nam thụ lý, giải quyết vụ án và lên kế hoạch xét xử.Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông, bà:

Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà (tổng cộng 10 người), trái quy định pháp luật.

 

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