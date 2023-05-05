Bất ngờ với lời khai của nữ nhân viên hộ lý lén bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa của phòng khám

Xã hội 05/05/2023 14:26

Tại cơ quan điều tra, nữ hộ lý đã khai nhận hành vi của mình. Nguyên nhân, mục đích của đối tượng ban đầu cũng đã được làm rõ.

Cụ thể theo thông tin từ Báo Tiền Phong, liên quan đến vụ nữ hộ lý Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng (xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa, tối ngày 4/5, ông Khuất Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng cho biết, đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.

Theo ông Khoa, sau khi nhận nhận được thông tin vụ việc, UBND huyện đã yêu cầu cơ quan công an huyện xác minh. Sau đó, cơ quan công an đã làm việc với đối tượng P.T.N., người đã cho thuốc chuột vào xô thức ăn thừa.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng N. đã khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa tại phòng khám. Mục đích của đối tượng N. là làm chết vật nuôi của gia đình đồng nghiệp, từ đó làm ảnh hưởng đến kinh tế chứ không nhằm đầu độc giết người.

Dù vậy, hành vi của N. đã bị Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương phát hiện và giao cho cơ quan công an điều tra xử lý. Ngay sau đó, Bệnh viện cũng đã cho đối tượng N. nghỉ việc.

Bất ngờ với lời khai của nữ nhân viên hộ lý lén bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa của phòng khám - Ảnh 1
N. khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa tại phòng khám. Ảnh: VnExpress

Cũng theo Tuổi Trẻ, trước đó, gia đình anh H. và chị D. (là nhân viên tại phòng khám) thường mang thức ăn thừa của phòng khám về nhà để làm thức ăn cho vật nuôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số vật nuôi gồm chó, mèo, lợn của gia đình anh H. thi thoảng ốm rồi chết.

Đỉnh điểm vào ngày 2-5, sau khi chó, mèo của gia đình anh H. và hàng xóm ăn xong thức ăn lấy về từ phòng khám đều sùi bọt mép rồi chết, lúc này anh H. mới nghi ngờ thức ăn thừa được lấy về từ phòng khám có độc, báo cáo lãnh đạo phòng khám.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phòng an ninh của phòng khám đã xác minh toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu, thực phẩm, nguồn nước, quá trình chế biến, cung cấp xuất ăn... nhằm truy tìm độc tố. Tuy nhiên tất cả đều an toàn, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bất ngờ với lời khai của nữ nhân viên hộ lý lén bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa của phòng khám - Ảnh 2
Hình ảnh thuốc diệt chuột cực độc. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Sau đó, phòng khám trích xuất từ camera, phát hiện chị P.T.N. (là nhân viên hộ lý, tạp vụ phòng khám) đã lén bỏ một gói chất bột màu đen vào xô đựng thức ăn thừa, dùng đũa khuấy đều rồi rời đi.

Ngay sau khi đã có đầy đủ hình ảnh, chứng cứ, chị N. thừa nhận có bỏ thuốc chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám để gia đình anh H. và chị D. mang về chăn nuôi. Chị N. không nói rõ động cơ của việc làm này.

Cơ quan công an huyện Đoan Hùng đã tiến hành điều tra, làm rõ.

 

Bà Nguyễn Phương Hằng có tổng cộng bao nhiêu lần tạm giam?

Bà Nguyễn Phương Hằng có tổng cộng bao nhiêu lần tạm giam?

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục nhận lệnh tạm giam thêm 60 ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc diệt chuột nhân viên hộ lý bỏ thuốc diệt chuột Phú Thọ

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 11 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt