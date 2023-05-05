Tại cơ quan điều tra, nữ hộ lý đã khai nhận hành vi của mình. Nguyên nhân, mục đích của đối tượng ban đầu cũng đã được làm rõ.

Cụ thể theo thông tin từ Báo Tiền Phong, liên quan đến vụ nữ hộ lý Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng (xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa, tối ngày 4/5, ông Khuất Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng cho biết, đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ. Theo ông Khoa, sau khi nhận nhận được thông tin vụ việc, UBND huyện đã yêu cầu cơ quan công an huyện xác minh. Sau đó, cơ quan công an đã làm việc với đối tượng P.T.N., người đã cho thuốc chuột vào xô thức ăn thừa.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng N. đã khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa tại phòng khám. Mục đích của đối tượng N. là làm chết vật nuôi của gia đình đồng nghiệp, từ đó làm ảnh hưởng đến kinh tế chứ không nhằm đầu độc giết người. Dù vậy, hành vi của N. đã bị Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương phát hiện và giao cho cơ quan công an điều tra xử lý. Ngay sau đó, Bệnh viện cũng đã cho đối tượng N. nghỉ việc.

N. khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa tại phòng khám. Ảnh: VnExpress Cũng theo Tuổi Trẻ, trước đó, gia đình anh H. và chị D. (là nhân viên tại phòng khám) thường mang thức ăn thừa của phòng khám về nhà để làm thức ăn cho vật nuôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số vật nuôi gồm chó, mèo, lợn của gia đình anh H. thi thoảng ốm rồi chết. Đỉnh điểm vào ngày 2-5, sau khi chó, mèo của gia đình anh H. và hàng xóm ăn xong thức ăn lấy về từ phòng khám đều sùi bọt mép rồi chết, lúc này anh H. mới nghi ngờ thức ăn thừa được lấy về từ phòng khám có độc, báo cáo lãnh đạo phòng khám. Sau khi tiếp nhận thông tin, phòng an ninh của phòng khám đã xác minh toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu, thực phẩm, nguồn nước, quá trình chế biến, cung cấp xuất ăn... nhằm truy tìm độc tố. Tuy nhiên tất cả đều an toàn, không phát hiện dấu hiệu bất thường. Hình ảnh thuốc diệt chuột cực độc. Ảnh: Tuổi Trẻ Sau đó, phòng khám trích xuất từ camera, phát hiện chị P.T.N. (là nhân viên hộ lý, tạp vụ phòng khám) đã lén bỏ một gói chất bột màu đen vào xô đựng thức ăn thừa, dùng đũa khuấy đều rồi rời đi. Ngay sau khi đã có đầy đủ hình ảnh, chứng cứ, chị N. thừa nhận có bỏ thuốc chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám để gia đình anh H. và chị D. mang về chăn nuôi. Chị N. không nói rõ động cơ của việc làm này. Cơ quan công an huyện Đoan Hùng đã tiến hành điều tra, làm rõ.

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