Bà Nguyễn Phương Hằng có tổng cộng bao nhiêu lần tạm giam?

Xã hội 05/05/2023 11:12

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục nhận lệnh tạm giam thêm 60 ngày.

Kể từ thời điểm bị bắt tạm giam, đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Nguyễn Phương Hằng đã có tổng cộng 5 lần tạm giam kể từ hôm 24/3/2022. Trước đó, hồi tháng 6/2022, 8/2022, 11/2022 và 4/2023, VKSND TP.HCM ra lệnh tiếp tục tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra và hoàn tất các thủ tục tố tụng. 

Trong thời gian này, gia đình bà Hằng nhiều lần đơn gửi VKSND TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị được đặt tiền bảo đảm để bị can được tại ngoại.

Theo thông tin từ Zing News, trong ngày 5/5, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ VKSND TP.HCM, TAND cùng cấp đã ra quyết định tạm giam thêm 60 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) để chuẩn bị cho việc xét xử.

Như vậy, tính từ thời điểm bị bắt tạm giam vào ngày 24-3-3022, sau nhiều lần gia hạn, bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng.

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Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt hồi tháng 3/2022. Ảnh: Zing News

Cũng theo Báo Giáo dục Thủ Đô, sau khi tiếp nhận hồ sơ, đến ngày 4-5 tòa đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam thụ lý giải quyết vụ án.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

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Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet

 

Từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân

Đó là các ông, bà: Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên.

Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích "câu like", tăng thu nhập, CQĐT Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan đang xác minh, làm rõ để xử lý.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Phương Hằng còn mời Tiến sĩ Luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM Đặng Anh Quân để tham gia 11 buổi livestream của mình. Bị can Đặng Anh Quân cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan; góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) có hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân.

Hiện nay bị can Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Ba bị can còn lại là bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

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