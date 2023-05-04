Nguyên nhân ban đầu người phụ nữ treo cổ tự tử bỏ lại 3 đứa con thơ

Xã hội 04/05/2023 20:46

Theo cơ quan chức năng, bước đầu nghi vấn người phụ nữ treo cổ tử vong do nghĩ quẩn và có triệu chứng bệnh trầm cảm.

Theo thông tin ban đầu từ Báo Công Lý, vào khoảng 10h sáng nay (4/5/2023), người dân thôn Tân Ngữ 1, xã Định Long (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) tá hỏa khi phát hiện người thân mình đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Người tử vong được xác định là chị N.T.Q. (SN 1991, trú xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Cũng theo Báo Người Lao Động, thời điểm trên, thấy tới giờ cơm trưa nhưng không thấy con dâu đâu cả, mẹ chồng chị Q. đã đi tìm thì tá hỏa phát hiện người con dâu bất động trong tư thế treo cổ trong phòng riêng. Người mẹ chồng đã báo sự việc tới cơ quan chức năng và được xác định chị Q. đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu người phụ nữ treo cổ tự tử bỏ lại 3 đứa con thơ - Ảnh 1
Nghi vấn nguyên nhân người phụ nữ tự tử. Ảnh minh họa 

Người thân chị Q. cho biết trước khi xảy ra sự việc, sáng sớm cùng ngày người phụ nữ này vẫn dậy sớm, dọn đồ để bán hàng bình thường. Đến khoảng 8 giờ, chị Q. kêu mệt nên xin phép mẹ chồng vào phòng riêng để nghỉ ngơi cho tới khi phát hiện sự việc.

Được biết, chị Q. hiện có 3 người con, trong đó có 1 cháu mới 5 tháng tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc chồng chị Q. đang làm việc tại Hà Nội.

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Gia đình bàng hoàng trước thông tin. Ảnh: PLO

Theo Công an xã Định Long, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do chị Q. bị trầm cảm sau sinh nên nghĩ quẩn.

 

 

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Từ khóa:   Thanh Hóa điều tra trầm cảm

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