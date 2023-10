Đến khoảng 10h, khi đang chuẩn bị nấu cơm, mẹ chồng chị Q. không thấy con dâu ra ngoài nên đã mở cửa phòng ra thì phát hiện chị Q. treo cổ tự tử, cơ thể đã lạnh ngắt.

Sau khi báo cho mẹ đẻ chị Q. sống ở gần nhà, 2 bà mẹ cố gắng lay chị Q. dậy nhưng không có kết quả.

Được biết, chị Q. có 3 người con, trong đó, 2 bé gái tên Vân và Châu, bé trai mới sinh được 5 tháng, tên Dũng. Chồng của chị Q. được xác định đang làm việc tại Hà Nội nên chị Q. sống với mẹ chồng và 3 đứa con nhỏ ở nhà. Hàng xóm sống gần nhà đánh giá, chị Q. là người hoạt bát, nhanh nhẹn trong việc bán hàng. Sự việc đột ngột xảy ra khiến hàng xóm và người thân của chị Q. rất bàng hoàng và đau xót.

Người phụ nữ nhảy cầu tự tử. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo Tiền Phong, một vụ việc khác diễn ra trong ngày, thông tin từ Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, các cán bộ, chiến sĩ công an vừa trao đổi với gia đình người phụ nữ có ý định ôm con nhảy xuống sông tự tử để hỗ trợ đưa chị và con trai về đến nhà an toàn.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hộ Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động, thuyết phục nên người phụ nữ đã từ bỏ ý định tự tử và đồng ý về trụ sở công an phường để trao đổi về sự việc.

Sau khi được công an thuyết phục, chị K. đã từ bỏ ý định tự tử.

Qua làm việc, người phụ nữ khai nhận tên P.T.K. (SN 1989, ngụ ở xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và người đi cùng chị là bé trai 10 tuổi (con ruột chị K.). Nguyên nhân chị có ý định tự tử là do buồn chuyện gia đình.