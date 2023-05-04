Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể em và bàn giao cho gia đình an táng.

Theo VOV, chiều nay (4/5), Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao thi thể nam sinh lớp 11 được tìm thấy dưới sông Bé cho gia đình an táng.

Trước đó, chiều 2/5, em học sinh lớp 11 trường THPT ở thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cùng các bạn trong lớp xuống sông Bé, đoạn qua địa bàn xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để tắm.

Thi thể nam sinh được tìm thấy cách nơi mất tích khoảng 5km. Ảnh: VOV

Trong lúc đang tắm, các bạn không thấy N. đâu nên đã hô hoán mọi người xung quanh tìm kiếm.

Cũng theo Báo Người Lao Động, do dòng nước chảy xiết, N. bất ngờ hụt chân, bị nước cuốn mất tích.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương triển khai biện pháp tìm kiếm.

Sông Bé rộng, nhiều cây cối, đá hộc, cộng với nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Sau gần 2 ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng nay, cách hiện trường nơi mất tích khoảng 5km.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

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