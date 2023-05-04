Bạc Liêu: Bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong khi chơi thả diều, bà ngoại gào khóc xót xa

Xã hội 04/05/2023 12:20

Cháu bé xin đi thả diều với bạn, nhưng sau khoảng 1 tiếng, bà ngoại bàng hoàng hay tin cháu bị đuối nước cách nhà 1km.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, đoàn cán bộ huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cùng mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình bé trai bị đuối nước tử vong thương tâm.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn thị trấn Hòa Bình. Nạn nhân là bé trai H.N.Th. (SN 2016, ngụ ấp Láng Giài, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình).

Bạc Liêu: Bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong khi chơi thả diều, bà ngoại gào khóc xót xa - Ảnh 1

Đoàn cán bộ huyện Hòa Bình cùng mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình bé trai bị đuối nước tử vong. Ảnh: Báo Giao Thông

Tại đây, đoàn cũng đã trao hỗ trợ gần 10 triệu đồng cùng các loại nhu yếu phẩm và 100kg gạo cho gia đình bé Th., mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, sớm ổn định cuộc sống. 

Khoảng 14h ngày 3/5, bé Th. xin ông bà ngoại đạp xe đi thả diều với 2 người bạn cùng lứa ở xóm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, bà ngoại bé Th. bàng hoàng khi nhận được tin cháu Th. bị đuối nước tử vong do tắm ao (cách nhà khoảng 1km).

Được biết, bé Th. đang học lớp 1 Trường Tiểu học Hòa Bình B (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình), hoàn cảnh gia đình của bé khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Theo Tuổi Trẻ trước đó, trong kì nghỉ lễ cũng đã xảy ra vụ việc thương tâm liên quan đến đuối nước. Khoảng 17h tại một đập nước nhỏ ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương xảy ra vụ đuối nước, khiến ba em nhỏ chết đuối gồm cháu T.N.T.B. (12 tuổi), cháu T.N.T.H. (5 tuổi) và cháu C.T.C.T. (8 tuổi). Theo đó, ba cháu bé là anh em chết đuối ở đập nước khi đi dạo cùng người lớn.

Trong đó cháu B. và H. là anh em ruột. Cháu T. là anh em cô cậu với hai cháu B. và H.

Bạc Liêu: Bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong khi chơi thả diều, bà ngoại gào khóc xót xa - Ảnh 2

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm được xác minh, làm rõ. Ảnh: Internet

Trước mắt, chính quyền lo vận động gia đình giữ gìn sức khỏe, cử lực lượng y tế túc trực hỗ trợ, đoàn viên thanh niên địa phương được huy động chung tay lo tổ chức tang lễ cho các cháu.

"Vụ tai nạn quá thương tâm, cha mẹ, ông bà và người thân ngất xỉu liên tục, giờ chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con hàng xóm", ông Nguyễn Tưởng Duy, chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi thông tin trên Tuổi Trẻ cho hay.

 Khi vụ đuối nước xảy ra, ông bà không kịp xử lý cứu các cháu của mình.

"Bước đầu nắm thông tin như vậy, hiện cũng không thể hỏi chính xác nguyên nhân mà tập trung lo cho gia đình", ông Duy nói.

Bình Khương là xã trung du của huyện Bình Sơn, khu vực đập nước nằm ở vùng hẻo lánh, cách xa khu dân cư.

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