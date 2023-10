Tại phiên xử, tòa tuyên bố đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang do bị cáo đã tự nguyện rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình. Trang chỉ được HĐXX xét hỏi để làm rõ về tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái.

Bên trong phòng xử án vô cùng vắng lặng. Ảnh: Dân Trí

Trước hầu hết các câu hỏi, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đều sử dụng quyền im lặng, không trả lời gì thêm.

Không còn xa lạ với đủ các vụ việc, vụ án kinh dị trên đời nhưng HĐXX phiên tòa này cũng mang tâm trạng của bao nhiêu người không thể lý giải nổi hành vi của người bố như Thái. HĐXX không ngừng đặt câu hỏi, vì sao Thái lại đối xử với con gái mình như thế? Là một người cha, Thái suy nghĩ gì mà lại không ngăn cản khi con bị đánh đập thời gian dài như vậy mà còn tham gia đánh hôi, chửi góp con?

Trong lúc xét hỏi bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi hành hạ bé V.A (8 tuổi, con gái ruột của Thái), bị cáo Thái liên tục chối bỏ trách nhiệm và trả lời vòng vo, không đúng trọng tâm nên HĐXX đã cho trình chiếu video camera đã được Cơ quan Công an phục hồi trước đó ghi lại cảnh bé gái bị trói 2 tay và đánh đập dã man.

Đoạn video ghi lại cảnh bé bị bạo hành. Ảnh: Dân Trí

Ngay khi video được trình chiếu, cậu ruột bé và luật sư Nguyễn Anh Thơm đã không giữ được bình tĩnh và bật khóc ngay trong phiên tòa. Chứng kiến cảnh cháu mình bị bạo hành dã man, cậu ruột bé V.A đã khóc nức thành tiếng và hét lên, ngay sau đó, người thân bé đã được hỗ trợ dìu ra ngoài để lấy lại bình tĩnh.

Âm thanh của quá khứ hơn một năm về trước ám ảnh bất kỳ ai cho tới cả hiện tại. Trong 4 bức tường tại một căn hộ ở TPHCM, bé gái ấy bị "dì ghẻ" đánh đập, tra tấn dã man, kêu khóc trong bất lực. Bé biết kêu ai, gọi ai khi bố ruột đứng ngay đó chứng kiến, không một lời bảo vệ, can ngăn mà còn "hùn sức" để đánh đập mình...

Cháu bé kêu thật to, khóc thật to nhưng mọi tiếng than khóc trôi đi trong vô vọng. Cháu bé vẫn chịu cảnh tra tấn liên tục nhiều tháng liền cho đến ngày qua đời trong đau đớn và cô độc.

Khi HĐXX đọc cáo trạng vụ án, dù đã nghe nhiều trước đó, những người có mặt ở phiên tòa vẫn nghẹt thở hình dung về quãng thời gian cháu bị hai người lớn là dì, là bố đánh đập, tra tấn, lột đồ, bắt quỳ gối, nhốt vào chuồng chó... Cháu bị đánh đến mức phải đi viện khâu vết thương nhưng vừa trở về nhà vẫn không được tha, tiếp tục bị đánh đập.

Cậu ruột bé V.A khóc nghẹn khi xem lại cảnh cháu gái bị bạo hành. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ trên Sức khỏe và Đời sống rằng: "Sau khi xem lại video ghi lại cảnh bé V.A bị bạo hành dã man khiến tôi rất xót xa. Tôi không thể lý giải được tại sao một người cha lại có thể làm như vậy đối với chính con gái ruột của mình. Nhận thấy đây là hành vi rất man rợ, vậy nên mong rằng HĐXX sẽ xét xử nghiêm minh."

Đoạn video ghi lại hình ảnh bé V.A bị "dì ghẻ" đánh đập dã man, trong lúc đó bị cáo Thái đã chứng kiến vụ việc nhưng không có bất cứ hành vi can ngăn nào. Trong tất cả các phiên xử, bị cáo Thái cho biết đây chỉ là hành động giáo dục bé để bé nghe lời hơn và nỗ lực học tập hơn. Coi đây là hành động "dạy dỗ" con đúng đắn nên bị cáo Thái cũng đã tiếp tay, lấy thêm hung khí, cùng tham gia bạo hành bé trong thời gian dài.

'Dì ghẻ' Quỳnh Trang tại phiên tòa. Ảnh: Internet

Thái nhận thức được việc dùng hung khí đánh cháu bé có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, bản thân Thái cũng đã nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, Thái vẫn thản nhiên để Trang bạo hành bé V.A bằng hung khí trong thời gian dài.

Khi HĐXX hỏi về các hành vi bạo hành của mình thì bị cáo Thái từ chối trả lời và cho rằng đây là ký ức đáng sợ, bị cáo không quên nhưng không muốn nhắc lại.

Sau cùng, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đã gửi lời xin lỗi tới mẹ bé V.A và gia đình bị hại. Bị cáo cảm thấy có lỗi và vô cùng xấu hổ về những gì đã làm.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh một lần nữa khẳng định không còn một lời nào có thể diễn tả được sự tàn bạo, vô nhân tính. Hành vi của hai người này không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng của cháu bé mà còn vượt quá sức chịu đựng của lương tri con người.

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 10-5.