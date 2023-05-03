Lúc này bà Hoa cùng con trai, con dâu và 2 cháu nhỏ đều ngủ trong nhà.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống trước đó, vào khoảng 2h20 sáng 30/4, bờ kè khu vực tổ 4, phường Duyệt Trung, TP Cao Bằng bất ngờ đổ ập xuống khiến cho hàng chục mét khối đất đá trên tràn vào nhà bà Trương Thị Hoa.

Cũng theo Báo Lao Động, ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã có công văn khẩn gửi Sở Xây dựng và UBND thành phố Cao Bằng phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng phối hợp điều ra làm rõ nguyên nhân sự cố, xử lý nghiêm sai phạm nếu có.

Vụ việc quá bất ngờ khiến chị Trương Thị Nga (SN 1994) cùng 2 con nhỏ là các cháu Dương Yến Nhi (SN 2018), Dương Anh Đức (SN 2019) bị đất đá đè trúng, gây tử vong; bà Hoa và con trai là anh Dương Trung Hiếu (SN 1992) bị thương.

Khối lượng lớn đất đá sạt lở từ bờ kè tràn vào nhà hộ bà Trương Thị Hoa. Ảnh: Lao Động

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng Cao Bằng chủ trì, phối hợp, giám định nguyên nhân sự cố và báo cáo đến Chủ tịch tỉnh trước ngày 15.5. Sở Xây dựng cần yêu cầu chủ đầu tư bờ kè lập hồ sơ sự cố.

Mới đây, qua công tác giám định, bờ kè xây sai thiết kế, không đúng quy định chiều cao và có dấu hiệu bất thường.

Ghi nhận từ người nhà và hàng xóm của nạn nhân cho biết, trước đó gia đình bà Trương Thị Hoa (SN 1958 chủ hộ) đã 2 lần gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Duyệt Trung về nội dung chủ đầu tư đã xây dựng bờ kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một góc hiện trường vụ tai nạn.Ảnh: Lao Động

Nhiều người dân sống quanh đây phản ánh, vào buổi tối, chủ đầu tư xây dựng bờ kè mang vật liệu, xi-măng đến “trét vào bờ kè, để che lấp vết nứt”.

Thông tin từ ông Nguyễn Thế Hoàn - Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng của thành phố đã vào cuộc, phối hợp, hỗ trợ, động viên, thăm hỏi gia đình người bị nạn.

Các lực lượng cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Góc trên cao nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo báo cáo của nhanh UBND tỉnh Cao Bằng, bờ kè đá sạt lở tại tổ 4, phường Duyệt Trung được thi công theo 3 giấy phép xây dựng số 217, 218 và 219 cấp ngày 1.6.2021.

Chiều dài tuyến kè hơn 27m, độ cao tuyến kè khoảng 4,5m so với cốt nền đất tự nhiên.Hiện, UBND thành phố đang phối hợp giám định chất lượng xây dựng bờ kè bị sạt lở. Qua đó làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm nếu có sai phạm.