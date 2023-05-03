Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong lúc rạng sáng tại Cao Bằng

Xã hội 03/05/2023 17:56

Được biết, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở bờ kè khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống trước đó, vào khoảng 2h20 sáng 30/4, bờ kè khu vực tổ 4, phường Duyệt Trung, TP Cao Bằng bất ngờ đổ ập xuống khiến cho hàng chục mét khối đất đá trên tràn vào nhà bà Trương Thị Hoa.

Lúc này bà Hoa cùng con trai, con dâu và 2 cháu nhỏ đều ngủ trong nhà.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong lúc rạng sáng tại Cao Bằng - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao Động 

Vụ việc quá bất ngờ khiến chị Trương Thị Nga (SN 1994) cùng 2 con nhỏ là các cháu Dương Yến Nhi (SN 2018), Dương Anh Đức (SN 2019) bị đất đá đè trúng, gây tử vong; bà Hoa và con trai là anh Dương Trung Hiếu (SN 1992) bị thương.

Cũng theo Báo Lao Động, ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã có công văn khẩn gửi Sở Xây dựng và UBND thành phố Cao Bằng phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng phối hợp điều ra làm rõ nguyên nhân sự cố, xử lý nghiêm sai phạm nếu có.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong lúc rạng sáng tại Cao Bằng - Ảnh 2

Khối lượng lớn đất đá sạt lở từ bờ kè tràn vào nhà hộ bà Trương Thị Hoa. Ảnh: Lao Động

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng Cao Bằng chủ trì, phối hợp, giám định nguyên nhân sự cố và báo cáo đến Chủ tịch tỉnh trước ngày 15.5. Sở Xây dựng cần yêu cầu chủ đầu tư bờ kè lập hồ sơ sự cố.

Mới đây, qua công tác giám định, bờ kè xây sai thiết kế, không đúng quy định chiều cao và có dấu hiệu bất thường.

Ghi nhận từ người nhà và hàng xóm của nạn nhân cho biết, trước đó gia đình bà Trương Thị Hoa (SN 1958 chủ hộ) đã 2 lần gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Duyệt Trung về nội dung chủ đầu tư đã xây dựng bờ kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong lúc rạng sáng tại Cao Bằng - Ảnh 3

Một góc hiện trường vụ tai nạn.Ảnh: Lao Động

Nhiều người dân sống quanh đây phản ánh, vào buổi tối, chủ đầu tư xây dựng bờ kè mang vật liệu, xi-măng đến “trét vào bờ kè, để che lấp vết nứt”.

Thông tin từ ông Nguyễn Thế Hoàn - Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng của thành phố đã vào cuộc, phối hợp, hỗ trợ, động viên, thăm hỏi gia đình người bị nạn.

Các lực lượng cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong lúc rạng sáng tại Cao Bằng - Ảnh 4
 

 

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong lúc rạng sáng tại Cao Bằng - Ảnh 5
Góc trên cao nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo báo cáo của nhanh UBND tỉnh Cao Bằng, bờ kè đá sạt lở tại tổ 4, phường Duyệt Trung được thi công theo 3 giấy phép xây dựng số 217, 218 và 219 cấp ngày 1.6.2021.

Chiều dài tuyến kè hơn 27m, độ cao tuyến kè khoảng 4,5m so với cốt nền đất tự nhiên.Hiện, UBND thành phố đang phối hợp giám định chất lượng xây dựng bờ kè bị sạt lở. Qua đó làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

 

Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm tại Cao Bằng

Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm tại Cao Bằng

Nguyên nhân vụ sạt lở bờ kè làm 3 mẹ con tử vong bước đầu đã có kết quả điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Bằng sạt lở bờ kè nguyên nhân sạt lở bờ kè

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 30 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 31 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 32 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 36 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 43 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 46 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt