Khi được phát hiện, người đàn ông đã tử vong trong tư thế nằm nghiêng trên ghế. Sự việc đau lòng đang được điều tra nguyên nhân.
- Vụ người vợ cầu cứu công an vì nhiều lần bị bạo hành: Bất ngờ với lời kể của con gái
- Vụ resort 5 sao ở Quảng Nam có rắn bò vào phòng thuê 60 triệu đồng/đêm: Đại diện khách sạn lên tiếng
Thông tin từ Báo Lao Động cho hay, vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra ở một công ty tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là ông P.V.L (sinh năm 1968, quê Kiên Giang).
Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, không thấy ông L đi kiểm tra các điểm gác, một đồng nghiệp đi tìm thì phát hiện ông L nằm nghiêng trên ghế. Khi đến kiểm tra, đồng nghiệp tá hỏa phát hiện ông L đã tử vong. Người đồng nghiệp này sau đó đã báo cho công ty và trình báo cơ quan chức năng.
Cũng theo Báo Tiền Phong, công an thành phố Thuận An và Viện kiểm sát đã có mặt để phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm và thu thập lời khai của các nhân chứng.
Tại hiện trường, ông L. tử vong trong tư thế nằm nghiêng dưới ghế trong phòng bảo vệ trước cổng công ty. Trên người nạn nhân không có vết thương.
Theo lời của người thân, ông L. đã đăng ký trực xuyên kỳ nghỉ lễ cả ngày lẫn đêm, đến chiều nay thì phát hiện vụ việc.
Hiện thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Trung tâm y tế thành phố Thuận An để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chết người này.