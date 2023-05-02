Vụ resort 5 sao ở Quảng Nam có rắn bò vào phòng thuê 60 triệu đồng/đêm: Đại diện khách sạn lên tiếng

Xã hội 02/05/2023 18:09

Đại diện khu resort 5 sao bị tố có rắn trong phòng khách thuê giá 60 triệu đồng/đêm đã lên tiếng làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 2/5, lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Nam cho biết đã nắm thông tin sự việc và liên lạc với đại diện khách sạn về trường hợp trên mạng xã hội thông tin.

"Khu nghỉ dưỡng rất tiếc vì đã để xảy ra sự cố ngoài ý muốn cho khách. Khi sự việc xảy ra, nhân viên quản gia riêng của vị khách này đã có mặt ngay lập tức và di dời ngay khách đến nơi khác, đội ngũ an ninh cũng có mặt để kiểm tra phòng, loại bỏ rắn khỏi nơi được phát hiện. Ngay sau đó, ban lãnh đạo cũng đã đến để gặp mặt và xin lỗi trực tiếp”, vị đại diện Phòng Quản lý du lịch dẫn lại báo cáo của quản lý khu resort 5 sao.

Vụ resort 5 sao ở Quảng Nam có rắn bò vào phòng thuê 60 triệu đồng/đêm: Đại diện khách sạn lên tiếng - Ảnh 1

Hình ảnh rắn xuất hiện ở trong phòng giá 60 triệu/đêm của resort 5 sao tại Quảng Nam. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cũng theo quản lý khu resort, hiện vị khách đã ổn định về mặt tinh thần và cũng thông cảm cho sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Khu nghỉ dưỡng vẫn duy trì công tác giữ gìn vệ sinh và an toàn cho khách lưu trú bằng các biện pháp phòng chống rắn và muỗi đều đặn hàng tuần để hạn chế những sự việc tương tự.

Còn ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam cho biết, resort 5 sao này có nhiều cây xanh nên thỉnh thoảng cũng có côn trùng vào phòng… Ở các khu vực này thường rắn không độc, hay ẩn trong các khu vườn của người dân. Resort có một đội chuyên xử lý côn trùng, rắn, muỗi.

"Lãnh đạo Sở đã nhắc quản lý khu nghỉ dưỡng chú ý trong việc phục vụ tốt nhất các dịch vụ đã có của khách sạn và xử lý kịp thời, tốt nhất các sự cố xảy ra ngoài ý muốn để khách thông cảm, chia sẻ và hài lòng. Đồng thời, resort cần thông tin kịp thời đến Sở và Trung tâm hỗ trợ du khách để xử lý", ông Hồng thông tin thêm.

 

Về giá thành 60 triệu đồng/đêm, vị lãnh đạo Phòng Quản lý phòng du lịch cho rằng, đây là giá thành bình thường, từ xưa đã như vậy. Giá tại khách sạn này có nhiều loại, có phòng lên tới 2.500 USD. Nếu khách có nhu cầu thì thuận mua vừa bán.

Vụ resort 5 sao ở Quảng Nam có rắn bò vào phòng thuê 60 triệu đồng/đêm: Đại diện khách sạn lên tiếng - Ảnh 2

Thông tin resort 5 sao ở Quảng Nam có rắn được du khách phản ánh trên facebook. Ảnh: PLO

Theo PLO, trước đó, chiều 1-5, mạng xã hội facebook xuất hiện dòng trạng thái với nội dung một nữ doanh nhân người Hà Nội thuê phòng tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở thị xã Điện Bàn với giá 60 triệu/đêm.

Lúc 13 giờ (1-5), vị khách về phòng thì bất ngờ thấy con rắn dài hơn 1 m bò ngoằn ngoèo trong phòng.

“Chị này hoảng loạn la hét, một lúc sau, Ban quản lý đến và loay hoay mãi mới bắt được rắn lúc 16 giờ 30. Tuy nhiên đến giờ chưa có lời nào xin lỗi, trấn an khách hàng. Đến 18 giờ 25, có một người đại diện khu resort lên gặp khách, chị giám đốc quê Hà Nội yêu cầu lập biên bản nhưng người này từ chối”- dòng trạng thái viết.

 

Theo Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Ban quản lý khu nghỉ dưỡng rất tiếc vì đã để xảy ra sự cố ngoài ý muốn cho du khách.

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