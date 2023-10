Huế: Bất chấp nguy hiểm, nhiều cán bộ công an lao mình cứu du khách gặp nạn

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Phòng Hậu Cần, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu nhiều du khách không may bị sóng biển cuốn xa bờ, đuối nước để đưa vào an toàn.

Vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Phú Đ, thường trú tại TP Hà Nội, tắm biển tại bãi tắm Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì không may bị sóng cuốn trôi.