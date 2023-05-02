Huế: Bất chấp nguy hiểm, nhiều cán bộ công an lao mình cứu du khách gặp nạn

Vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Phú Đ, thường trú tại TP Hà Nội, tắm biển tại bãi tắm Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì không may bị sóng cuốn trôi.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Phòng Hậu Cần, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu nhiều du khách không may bị sóng biển cuốn xa bờ, đuối nước để đưa vào an toàn.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 30-4, một nhóm khách du lịch thuộc Công ty Du lịch H.C., huyện Thường Tín, TP Hà Nội, lưu trú tại nhà nghỉ dưỡng Thanh Tâm ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và đến tắm ở bãi biển phía sau nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô. Lúc này thời tiết không thuận lợi, sóng biển đánh mạnh nên có hai du khách bị sóng biển cuốn xa ra bờ, đuối nước.

Các du khách được đưa vào bờ. Ảnh: Người Lao Động

Nghe tiếng tri hô kêu cứu của người dân, nhóm cán bộ và nhân viên trên đã nhanh chóng lấy phao cứu hộ, gấp rút chạy đến bãi biển rồi nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn vật lộn với con sóng lớn, nguy hiểm, đưa 2 du khách vào bờ an toàn.

Cũng theo Báo Dân Trí, trước đó, hai ngư dân Nghệ An phát hiện nhóm du khách tắm biển, tay chới với kêu cứu giữa những đợt sóng dồn dập lúc sáng sớm đã lao ra cứu được các nạn nhân thoát chết trong gang tấc. "Khoảng 5h ngày 23/4, mấy anh em ra biển giăng lưới đánh bắt hải sản gần bờ. Tôi và Bình thấy những cánh tay giơ lên cầu cứu, chới với trên biển và bắt đầu chìm. Ngay lập tức, hai anh em chèo thuyền ra ứng cứu, đồng thời hô hoán mọi người giúp đỡ.

Ngư dân cứu du khách gặp nạn. Ảnh: Dân Trí

Chúng tôi ném dây lưới ra để hai người phía trong bám vào rồi lập tức chèo về phía hai người ở ngoài. Khi đến nơi, hai anh em kịp đỡ họ lên mép thuyền, giữ cho họ nổi trên mặt nước. Lúc đó, chỉ chậm một chút có lẽ họ đã chìm xuống biển và không biết tình hình sẽ như thế nào. Khi cứu người chết đuối phải thật tinh ý, biết cách chứ không dễ là không cứu được, còn dễ liên lụy, nguy cơ ảnh hưởng tính mạng ...", anh Yên thông tin trên Dân Trí.

4 du khách gặp nạn độ tuổi 49-56, quê ở Hưng Yên đi du lịch ở biển Cửa Lò. Sáng sớm 23/4, nhóm du khách này tắm biển không may gặp luồng nước xoáy, cả 4 người cùng đuối nước. May mắn, các du khách được cứu thoát trong gang tấc. Vô cùng cảm kích trước ơn cứu mạng của những ngư dân.