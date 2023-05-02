 Người làm công xác nhận mâu thuẫn, bất hòa vụ người vợ thường xuyên bị bạo hành đến nhập viện: cứ hôm nào tổ chức nhậu là có chuyện

Xã hội 02/05/2023 15:44

Mới đây, vụ việc người vợ cầu cứu công an vì bị bạo hành đến nhập viện gây xôn xao. Một người làm tại nhà ông Đ. cho hay, thường xuyên chứng kiến gia đình ông bất hòa.

Ông P.K.N (44 tuổi, ngụ Thanh Hóa) thông tin trên Thanh Niên cho biết, ông là người làm công cho nhà ông Đ. Trong thời gian làm việc, ông thường xuyên thấy gia đình bà Y. bất hòa. Ông Đ. hay chửi bới vợ con...: "Trong thời gian hơn 2 tháng làm việc tại đây, tôi thấy gia đình bà Y. thường xuyên bất hòa, lời qua tiếng lại. Ông Đ. hay chửi bới vợ con vô cớ, đặc biệt khi ông ấy có hơi men. Tôi để ý thấy, hôm nào mà tổ chức nhậu nhẹt thì y như rằng có chuyện, sáng hôm sau vào làm thấy mắt mũi bà Y. thâm tím, hỏi ra mới biết bị chồng đánh đêm qua", ông N. kể.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 2-5, đại diện UBND phường Long Bình Tân (TP Biên Hoà) cho biết việc gia đình bà Nguyễn Thị Y. (44 tuổi) và ông Lê Anh Đ. bất hoà xảy ra từ khá lâu. Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y gọi cho công an phường tới giải quyết. Theo bà Nguyễn Thị Y, bà và chồng kết hôn đến nay được 20 năm, có 3 con gồm 2 gái, 1 trai. Trong thời gian dài, bà thường xuyên bị xúc phạm, chửi bới, đánh đập thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập, lệch xương hàm. Có tuần bị đánh tới 3 lần, phải nhập viện.

 Người làm công xác nhận mâu thuẫn, bất hòa vụ người vợ thường xuyên bị bạo hành đến nhập viện: cứ hôm nào tổ chức nhậu là có chuyện - Ảnh 1
Bà Y. với vết bầm tím trên mặt. Ảnh: Thanh Niên

Theo bà Y., không chỉ bạo hành vợ, chồng bà còn khủng bố tinh thần các con. "Gần đây, cháu gái thứ hai (16 tuổi) bị ông Đ. đấm thẳng vào mắt, máu chảy đầy mặt. Trước đó, con gái lớn (20 tuổi) đang học đại học bị cha đánh đập, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Hiện cháu phải thuê nhà trọ tại TP Thủ Đức để ở. Đứa con trai út (10 tuổi) tâm lý bị rối loạn, đêm ngủ thường xuyên khóc. Cả bốn mẹ con tôi sống trong sợ hãi, hoảng loạn tinh thần. Lo cho sự an toàn của các con nên tôi đã thuê nhà trọ để 3 mẹ con sống", bà Y. đau đớn chia sẻ.

 Người làm công xác nhận mâu thuẫn, bất hòa vụ người vợ thường xuyên bị bạo hành đến nhập viện: cứ hôm nào tổ chức nhậu là có chuyện - Ảnh 2
 

 

 Người làm công xác nhận mâu thuẫn, bất hòa vụ người vợ thường xuyên bị bạo hành đến nhập viện: cứ hôm nào tổ chức nhậu là có chuyện - Ảnh 3
Vụ việc gây xôn xao. Ảnh: Người Lao Động

Cháu L.N.M.A (16 tuổi, con gái bà Y.) cho hay mẹ thường xuyên bị bố đánh đập, cả 3 chị em cũng bị bố bạo hành. "Chị hai trước kia hay bị bố chửi bới đánh đập, đến khi chị đi học đại học và bị bố đuổi ra khỏi nhà. Do cháu còn ở chung nên thường xuyên bị hành hạ, có lần bố đấm thẳng vào mặt cháu làm rách mí mắt, máu chảy khắp mặt. Em trai cháu ít bị đánh hơn, phần vì em còn nhỏ", cháu M.A. kể.

Hiện, vụ việc đang được nhiều người quan tâm.

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