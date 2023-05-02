Ông P.K.N (44 tuổi, ngụ Thanh Hóa) thông tin trên Thanh Niên cho biết, ông là người làm công cho nhà ông Đ. Trong thời gian làm việc, ông thường xuyên thấy gia đình bà Y. bất hòa. Ông Đ. hay chửi bới vợ con...: "Trong thời gian hơn 2 tháng làm việc tại đây, tôi thấy gia đình bà Y. thường xuyên bất hòa, lời qua tiếng lại. Ông Đ. hay chửi bới vợ con vô cớ, đặc biệt khi ông ấy có hơi men. Tôi để ý thấy, hôm nào mà tổ chức nhậu nhẹt thì y như rằng có chuyện, sáng hôm sau vào làm thấy mắt mũi bà Y. thâm tím, hỏi ra mới biết bị chồng đánh đêm qua", ông N. kể.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 2-5, đại diện UBND phường Long Bình Tân (TP Biên Hoà) cho biết việc gia đình bà Nguyễn Thị Y. (44 tuổi) và ông Lê Anh Đ. bất hoà xảy ra từ khá lâu. Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y gọi cho công an phường tới giải quyết. Theo bà Nguyễn Thị Y, bà và chồng kết hôn đến nay được 20 năm, có 3 con gồm 2 gái, 1 trai. Trong thời gian dài, bà thường xuyên bị xúc phạm, chửi bới, đánh đập thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập, lệch xương hàm. Có tuần bị đánh tới 3 lần, phải nhập viện.