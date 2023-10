Quá trình hẹn gặp để nói chuyện, nghi phạm đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ngày 2.5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phạm Văn Thức (18 tuổi, ở huyện Lục Ngạn) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, chiều tối 1.5, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, khiến anh P.V.T (17 tuổi, người địa phương) tử vong.

Qua xác minh, Công an xác định Thức là nghi phạm gây án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an các huyện Lục Nam và Lục Ngạn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng gây án là Phạm Văn Thức và vận động gia đình đưa Thức đến đầu thú để hưởng khoan hồng. Đến 21h cùng ngày, Phạm Văn Thức đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cũng theo Zing, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai với cảnh sát cho biết anh T. và Nguyễn Thanh Danh (17 tuổi, bạn của Thức) mâu thuẫn từ trước. Chiều 1/5, anh T. cùng bạn tới gặp Danh và Thức để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình nói chuyện, 2 bên xảy ra xô xát. Thức lấy dao nhọn mà Danh mang theo để đâm nhiều nhát khiến anh T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

