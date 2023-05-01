Bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng ghi nhận trong hồ sơ truy tố

Xã hội 01/05/2023 18:09

Bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện nhưng cũng có những tình tiết tăng nặng.

Theo Báo Tri thức và cuộc sống, cáo trạng của Viện KSND TP HCM mới đây ban hành, bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam cùng 4 đồng phạm bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Phương Hằng có 2 tình tiết giảm nhẹ nhưng cũng có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, bị can Nguyễn Phương Hằng cùng các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên công ty Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Ðại Nam) và Đặng Anh Quân ( tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM) được áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s, khoản 1, điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng ghi nhận trong hồ sơ truy tố - Ảnh 1

Bà Nguyễn Phương Hằng khi bị bắt. Ảnh: Internet

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thứ 2 đối với bà Hằng là do được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện.

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên, quy định tại các điểm a, g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Từ đó, Viện KSND TP HCM đã truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân TP HCM để xét xử về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” với khung hình phạt từ 2 năm tù đến 7 năm tù.

Bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng ghi nhận trong hồ sơ truy tố - Ảnh 2

Đến nay, bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng, tính từ ngày bị bắt tạm giam (24/3/2022). Ảnh: Internet

Đến nay, bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng, tính từ ngày bị bắt tạm giam (24/3/2022).

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 26-4, lãnh đạo VKSND TP HCM đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày (từ ngày 25-4 đến 5-5) đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm khác cùng 1 tội danh.

Tính đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn 1 năm và vụ án đang trong giai đoạn nghiên cứu kết luận điều tra để truy tố, xét xử.

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