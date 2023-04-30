Hiện trường rùng rợn người phụ nữ tử vong, thi thể vứt ở bãi sậy: Nghi giết người cướp tài sản

Xã hội 30/04/2023 21:00

Cơ quan chức năng đã đến hiện trường làm việc, điều tra nguyên nhân về cái chết của một người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp tài sản.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ chết người xảy ra trên địa bàn huyện Trần Văn Thời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 29/4, bà N.H.Q. (45 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời) đến nhà của ông T. (ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) để dự đám giỗ.

Hiện trường rùng rợn người phụ nữ tử vong, thi thể vứt ở bãi sậy: Nghi giết người cướp tài sản - Ảnh 1

Một phụ nữ ở Cà Mau nghi bị giết chết để lấy vàng, vứt xác vào bãi sậy (Ảnh: Dân Trí).

Đến 15h, bà Q. rời khỏi nhà của ông T. để đi mời đám cưới. Hơn 2 tiếng sau, gia đình không liên lạc được với bà Q. Gia đình ông đã vô cùng lo lắng. 

Hiện trường rùng rợn người phụ nữ tử vong, thi thể vứt ở bãi sậy: Nghi giết người cướp tài sản - Ảnh 2
Ám ảnh người phụ nữ bị sát hại nghi do cướp tài sản. Ảnh: CAND

Cũng theo thông tin từ Báo CAND, sau đó, có một phụ nữ xưng là vợ của T.V.Đ (38 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) gọi điện báo cho gia đình của ông T., với nội dung: "Đ. đã bóp cổ, giết chết người phụ nữ (nghi là bà Q.) để lấy vàng trên người, sau đó vứt xác vào bãi sậy".

Hiện trường rùng rợn người phụ nữ tử vong, thi thể vứt ở bãi sậy: Nghi giết người cướp tài sản - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAND

Nghe vậy, gia đình ông T. tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể chị Q. trong bãi sậy, trên người không còn trang sức, liền trình cơ quan Công an.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

Cũng theo Báo Lao Động trong hôm nay, 30.4, ông Đặng Đình Sơn - Chủ tịch UBND phường Phương Lâm, TP Hòa Bình cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ việc một cặp vợ chồng tiểu thương tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa hàng.

Theo ông Sơn, vụ việc được người dân phát hiện khoảng 7h sáng nay (30.4) tại cửa hàng chăn ga gối đệm Hòa Lân (đường Nguyễn Trung Trực, thuộc tổ 13, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình - ngõ đối diện chợ Phương Lâm).

Theo đó, trong lúc đến làm việc tại cửa hàng, anh B.V.X - nhân viên cửa hàng phát hiện thi thể hai vợ chồng chủ cửa hàng là anh D.Đ.L (SN 1969) và vợ H.T.H.H (SN 1974, cùng trú tại tổ 13 phường Phương Lâm) đã chết trong tư thế treo cổ.

Theo nhiều tiểu thương và người dân sinh sống tại đây, hai vợ chồng chủ cửa hàng là người vui vẻ, hòa đồng, bán hàng có tâm và rất đông khách đến mua. Gần đây không thấy có xích mích hay mâu thuẫn với ai.

Bất ngờ nguyên nhân 2 vợ chồng tiểu thương ở Hòa Bình tử vong: Để lại thư tuyệt mệnh xót xa

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Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 5 bức thư tuyệt mệnh.

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