Hà Nội: Phát hiện và xử lý quả bom dài hơn 2m, nặng 500kg trên sông Đuống

Xã hội 30/04/2023 18:20

Lực lượng chức năng tại Long Biên, Hà Nội đã di dời thành công quả bom sau khi được người dân thông báo.

Theo đó, chiều 30/4, bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) thông tin trên Báo Dân Trí cho biết, vào khoảng 22h đêm 29/4, các lực lượng chức năng của phường, quận Long Biên đã phối hợp để di dời, bàn giao quả bom trên sông Đuống cho Bộ Tư lệnh Thủ đô mang đi xử lý theo đúng quy định.

 

Hà Nội: Phát hiện và xử lý quả bom dài hơn 2m, nặng 500kg trên sông Đuống - Ảnh 1

Quả bom dưới lòng sông Lam, đoạn qua khối 2A, thị trấn Thanh Chương, Nghệ An được di dời thành công năm 2022 (Ảnh minh họa: Dân Trí).

Trước đó, các lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của một người dân sinh sống trên địa bàn về việc phát hiện quả bom ở địa phận tổ 2, phường Giang Biên. Vị trí quả bom nằm gần trạm bơm Tình Quang, cách bờ sông Đuống khoảng 50m.

Ban đầu xác định quả bom dài hơn 2m, đường kính từ 40-45cm, nặng hơn 500kg, cách mặt nước 10m. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phường Giang Biên đã bảo vệ hiện trường, báo cáo với cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Hà Nội: Phát hiện và xử lý quả bom dài hơn 2m, nặng 500kg trên sông Đuống - Ảnh 2
Xử lý quả bom được phát hiện. Ảnh: Báo Tin Tức 

 

Theo Báo Tin Tức, chiến tranh đã kết thúc từ lâu nhưng bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tiếp tục là rào cản đối với hòa bình, phát triển bền vững ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.

Riêng ở Việt Nam, gần 1/5 diện tích lãnh thổ (khoảng 5,6 triệu hecta) còn bị ô nhiễm bởi bom mìn và vật liệu nổ sót lại.

Bởi vậy, khắc phục hậu quả bom mìn tiếp tục là yêu cầu cấp thiết và là một phần không thể thiếu trong tiến trình tổng thể về phục hồi, tái thiết hậu xung đột, xây dựng hòa bình, hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) theo đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Đây là chính sách, quan điểm nhất quán, là thông điệp mạnh mẽ mà Việt Nam luôn thúc đẩy ở cấp độ toàn cầu và triển khai trên thực tế ở Việt Nam.

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