Hai ngày đầu nghỉ lễ: Ghi nhận 26 người tử vong, hàng nghìn người vi phạm nồng độ cồn

Xã hội 30/04/2023 17:10

Dù đã được cảnh báo, nhưng số ca tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ vẫn gia tăng. Đặc biệt, số bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu sau tai nạn chiếm tỷ lệ lớn.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, cụ thể, trong ngày 30/4/2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ TNGT, làm chết 10 người, bị thương 8 người.

So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, giảm 1 vụ, giảm 2 người chết và giảm 1 người bị thương, trong đó:

Đường bộ: xảy ra 27 vụ, làm chết 9 người, bị thương 8 người.

Đường sắt: xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

Trong ngày hôm qua (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người.

Hai ngày đầu nghỉ lễ: Ghi nhận 26 người tử vong, hàng nghìn người vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá, tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày thứ hai dịp nghỉ lễ cơ bản được đảm bảo, số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022.

 

Đặc biệt, trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch tình hình giao thông cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn, tắc giao thông kéo dài.

Cũng theo VietNamNet, Về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã xử lý 9.619 trường hợp vi phạm, phạt gần 21 tỷ đồng.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 3.430 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.791 trường hợp.

Hai ngày đầu nghỉ lễ: Ghi nhận 26 người tử vong, hàng nghìn người vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 2
Cảnh sát giao thông làm việc ngày lễ. Ảnh: VietNamNet 

Đã có 315 trường hợp bị phát hiện qua hệ thống giám sát của các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Cục CSGT đã bố trí 4 Tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương có liên quan. Tiếp tục triển khai việc sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) tại khu vực cửa ngõ Hà Nội để kịp thời phát hiện, tiếp cận và giải quyết ngay các sự cố phương tiện, va chạm giao thông, điều khiển giao thông linh hoạt.

Ngoài ra, Phòng CSGT các địa phương và đơn vị thuộc Cục CSGT đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện trên các tuyến đường, nút giao thông phối hợp với lực lượng liên quan, giải quyết kịp thời vụ việc không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Lực lượng CSGT cũng yêu cầu các Trạm thu phí đường bộ xả trạm khi có ùn tắc.

 

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