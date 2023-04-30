5 người sống trong căn nhà phía dưới chân kè, vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến họ không kịp trở tay và nhiều người vô cùng đau xót.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, thông tin từ UBND phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, sự việc xảy ra vào khoảng 2h20 sáng 30/4 tại khu vực tổ 4, phường Duyệt Trung.

Qua xác minh, gia đình bà Trương Thị Hoa (SN 1958 - chủ hộ) có 5 người sống trong căn nhà phía dưới chân kè.

Sáng sớm cùng ngày, bờ kè bất ngờ đổ ập xuống khiến cho hàng chục mét khối đất đá trên tràn vào nhà bà Hoa. Lúc này bà Hoa cùng con trai, con dâu và 2 cháu nhỏ đều ngủ trong nhà.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Vụ việc quá bất ngờ khiến chị Trương Thị Nga (SN 1994) cùng 2 con nhỏ là các cháu Dương Yên Nhi (SN 2018), Dương Anh Đức (SN 2019) bị đất đá đè trúng, gây tử vong.

Con trai bà Hoa là anh Dương Trung Hiếu (SN 1992) ngủ giường phía ngoài nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bà Hoa bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, bờ kè này mới được xây lên, sau đó đổ đất vào, tạo mặt bằng. Công trình hoàn thành chưa lâu thì xảy ra sự việc thương tâm.

Qua xác minh, gia đình bà Trương Thị Hoa (SN 1958 - chủ hộ) có 5 người sống trong căn nhà phía dưới chân kè. Ảnh: VietNamPlus

Theo VietNamPlus, sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với người dân và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tìm kiếm người bị nạn, đưa các thi thể ra ngoài và đưa người bị thương đi bệnh viện kịp thời.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Bằng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

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