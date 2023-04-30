Hoàn tất cáo trạng của bà Nguyễn Phương Hằng, nêu rõ lí do xúc phạm Hoài Linh và một loạt nghệ sỹ

Theo điều tra, bà Hằng vốn được nhiều người trên mạng xã hội biết đến. Vì vậy, bà này sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội trên Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream, chửi bới, xúc phạm gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Theo thông tin từ VietNamNet, VKSNDTP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, đề nghị xét xử đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương), Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật - giảng viên Đại học luật TP.HCM) và 3 đồng phạm cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đối với nghệ sỹ Hoài Linh, vào thời điểm tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của mình, bà Hằng biết nghệ sỹ Hoài Linh có mối quan hệ với ông Yên nên yêu cầu nghệ sỹ Hoài Linh lên tiếng nhưng không được hưởng ứng.

Vì vậy, bà Hằng tổ chức 8 buổi livestream xúc phạm nghệ sỹ Hoài Linh như “Hoài Linh đã rất là hâm mộ ông Võ Hoàng Yên…là bởi vì họ có những cái tư duy giống nhau…tư duy âm binh”, “Cái hành vi của Hoài Linh…là cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có thật”…

Bức xúc trước sự xúc phạm này, ngày 25/5/2021, nghệ sỹ Hoài Linh đã tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng ra công an về hành vi vu khống và làm nhục người khác.

Khi ca sỹ Vy Oanh đăng một bài viết trên trang Facebook tên “Vy Oanh”, ở phần bình luận ca sỹ Oanh trả lời một tài khoản Facebook khác có nội dung móc máy việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19. Tức tối, bà Hằng đã tổ chức 9 buổi livestream, xúc phạm ca sỹ Vy Oanh là “Dĩ vãng dơ dáy”, “đẻ mướn”…

Sau đó, ca sỹ Vy Oanh cũng làm đơn tố cáo hành vi vu khống, xúc phạm mình tới cơ quan công an.

Cho rằng vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên- Công Vinh “xà xẻo” tiền từ thiện, đầu tháng 9/2021, cuối tháng 1/2022, bà Hằng tổ chức phát 3 buổi livestream chửi bới vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên, trong đó có đoạn “Tụi mày đi cướp cái người ta đi cho, đúng hông, tụi mày lấy danh hiệu, thương hiệu của tụi mày đi đánh bóng, còn bao nhiêu người dân đóng góp tụi mày phủi sạch hết…tiền của người dân đi đóng góp từ thiện, chưa giải ngân”…

Bà Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Internet

Cũng cho rằng ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn từ thiện, thuê giang hồ đi hành hung người vô cớ, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức tới 14 buổi livestream để chửi bới, nhục mạ người này.

Thậm chí, bà Hằng còn thách ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đi kiện mình: “Đàm Vĩnh Hưng ơi mày cứ đi kiện đi, tao sẽ đi hầu tới nơi tới chốn…vì tụi bây đi làm từ thiện để tên tuổi tụi bây còn tiền của nhân dân tụi mày im lặng hết, tụi mày bỏ qua hết…

Sau khi bị bắt giữ, bà Hằng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Tuổi Trẻ trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 1 số đồng phạm.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ra lệnh tạm giam 19 ngày đối với bà Phương Hằng kể từ ngày 7-4 đến ngày 25-4 để hoàn tất thủ tục truy tố. Sau đó, bà Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày nữa, đến ngày 5-5.