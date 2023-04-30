Quảng Ngãi: Thương tâm 3 em học sinh đuối nước trong lúc chơi đùa, là anh em họ hàng

Xã hội 30/04/2023 08:30

Được biết, 3 em học sinh chơi đùa, không may bị đuối nước, tử vong.

 

Theo thông tin từ VOV, 3 em Trần Thiên B. (12 tuổi), Trần Cẩm T. (8 tuổi) và Trần Nguyễn Thiên H. (5 tuổi) cùng ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn cùng đi thả diều. Trong lúc vui đùa cùng diều, không may cả 3 em bị trượt chân ngã xuống bờ đập thủy lợi Phước Hoà.

Do dòng nước sâu nên các em bị mất tích. Nghe người dân hô hoán, mọi người cùng lực lượng chức năng địa phương khẩn trương tổ chức lặn tìm kiếm và vớt được thi thể 3 em đưa lên bờ, hiện đã đưa về gia đình lo hậu sự.

Quảng Ngãi: Thương tâm 3 em học sinh đuối nước trong lúc chơi đùa, là anh em họ hàng - Ảnh 1

Chính quyền địa phương và hàng xóm hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: PLO

 

Theo PLO, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình Khương chỉ đạo Công an xã và lực lượng Quân sự đến hiện trường tổ chức cứu vớt. Tuy nhiên, ba cháu đã tử vong. 

Được biết 3 nạn nhân là anh em họ hàng, trong đó, Trần Thiên B. và Trần Nguyễn Thiên H. là anh em ruột, Trần Cẩm T. là em cô cậu.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ba cháu không yêu cầu, khiếu nại và nhận thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

Quảng Ngãi: Thương tâm 3 em học sinh đuối nước trong lúc chơi đùa, là anh em họ hàng - Ảnh 2
3 trẻ đuối nước thương tâm. Ảnh: Internet

Chính quyền xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các em. 

Trước đó, cũng tại tỉnh Quảng Ngãi, một vụ đuối nước xảy ra vào ngày 8/4 tại xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, khiến 2 học sinh tử vong./.

Thời hạn thi hành án tử mà nhiều người quan tâm

Thời hạn thi hành án tử mà nhiều người quan tâm

Trong các phiên xét xử, khi bị cáo bị tuyên án tử hình, việc thi hành án khi nào sẽ được diễn ra là câu hỏi mà nhiều người quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước Quảng Ngãi 3 trẻ đuối nước

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 10 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 11 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 19 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 44 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 47 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt