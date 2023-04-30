Được biết, 3 em học sinh chơi đùa, không may bị đuối nước, tử vong.

Theo thông tin từ VOV, 3 em Trần Thiên B. (12 tuổi), Trần Cẩm T. (8 tuổi) và Trần Nguyễn Thiên H. (5 tuổi) cùng ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn cùng đi thả diều. Trong lúc vui đùa cùng diều, không may cả 3 em bị trượt chân ngã xuống bờ đập thủy lợi Phước Hoà.

Do dòng nước sâu nên các em bị mất tích. Nghe người dân hô hoán, mọi người cùng lực lượng chức năng địa phương khẩn trương tổ chức lặn tìm kiếm và vớt được thi thể 3 em đưa lên bờ, hiện đã đưa về gia đình lo hậu sự.

Chính quyền địa phương và hàng xóm hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: PLO

Theo PLO, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình Khương chỉ đạo Công an xã và lực lượng Quân sự đến hiện trường tổ chức cứu vớt. Tuy nhiên, ba cháu đã tử vong.

Được biết 3 nạn nhân là anh em họ hàng, trong đó, Trần Thiên B. và Trần Nguyễn Thiên H. là anh em ruột, Trần Cẩm T. là em cô cậu.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ba cháu không yêu cầu, khiếu nại và nhận thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

3 trẻ đuối nước thương tâm. Ảnh: Internet

Chính quyền xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các em.

Trước đó, cũng tại tỉnh Quảng Ngãi, một vụ đuối nước xảy ra vào ngày 8/4 tại xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, khiến 2 học sinh tử vong./.

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