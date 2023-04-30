Được biết, 3 em học sinh chơi đùa, không may bị đuối nước, tử vong.
- Đắk Nông: Bàng hoàng 3 người đàn ông chết ngạt trong một hầm vàng
- Tối 28/4 người dân ùn ùn đổ xe rời TP.HCM nghỉ lễ: Tình trạng kẹt xe, nhiều người mệt mỏi
Theo thông tin từ VOV, 3 em Trần Thiên B. (12 tuổi), Trần Cẩm T. (8 tuổi) và Trần Nguyễn Thiên H. (5 tuổi) cùng ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn cùng đi thả diều. Trong lúc vui đùa cùng diều, không may cả 3 em bị trượt chân ngã xuống bờ đập thủy lợi Phước Hoà.
Do dòng nước sâu nên các em bị mất tích. Nghe người dân hô hoán, mọi người cùng lực lượng chức năng địa phương khẩn trương tổ chức lặn tìm kiếm và vớt được thi thể 3 em đưa lên bờ, hiện đã đưa về gia đình lo hậu sự.
Theo PLO, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình Khương chỉ đạo Công an xã và lực lượng Quân sự đến hiện trường tổ chức cứu vớt. Tuy nhiên, ba cháu đã tử vong.
Được biết 3 nạn nhân là anh em họ hàng, trong đó, Trần Thiên B. và Trần Nguyễn Thiên H. là anh em ruột, Trần Cẩm T. là em cô cậu.
Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ba cháu không yêu cầu, khiếu nại và nhận thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.
Chính quyền xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các em.
Trước đó, cũng tại tỉnh Quảng Ngãi, một vụ đuối nước xảy ra vào ngày 8/4 tại xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, khiến 2 học sinh tử vong./.