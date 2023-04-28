Tối 28/4 người dân ùn ùn đổ xe rời TP.HCM nghỉ lễ: Tình trạng kẹt xe, nhiều người mệt mỏi

Kỳ nghỉ lễ năm nay rơi vào đúng thứ Bảy, Chủ nhật nên thời gian nghỉ của người lao động kéo dài từ 4-5 ngày liên tiếp, gần bằng thời gian nghỉ Tết. Tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày nên nhiều người cũng chọn về quê để xum họp với gia đình.

Theo Phụ Nữ Việt Nam, đến 20h tối 28/4, sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, hàng chục nghìn người lao động tại TPHCM ai nấy đều hối hả mang theo túi xách, vali và đồ đạc lỉnh kỉnh đổ tới các tuyến đường ra vào cửa ngõ thành phố để về quê.

Ngay từ đầu giờ chiều nay, tại nhiều tuyến đường dẫn ra các bến xe, nhà ga hoặc cửa ngõ thành phố bắt đầu đông xe khách, xe máy; trong đó nhiều người chất lỉnh kỉnh đồ đạc về quê. Tình trạng ùn tắc cục bộ đã diễn ra tại một số tuyến đường giao thông trọng điểm như đường Nguyễn Văn Linh, các tuyến đường đổ ra hướng Quốc lộ 1...

Đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây) chật kín người về quê. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nm

Càng về tối, lượng người đổ về các cửa ngõ càng đông mỗi lúc một tăng. Nhiều người lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi. TPHCM hiện tại đang bước vào mùa nóng, điều này khiến không khí về quê của người lao động cũng trở nên mệt mỏi, căng thẳng hơn.

Người dân ai nấy đều mang đồ đạc lỉnh kỉnh, bỏ lại không khí nóng bức của TPHCM trở về quê. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Trước đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển trên đường, từ 14 giờ chiều cùng ngày, toàn lực lượng CSGT TPHCM đã đồng loạt ra quân, có mặt tại những điểm nóng, phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết giao thông.

Ngoài ra, cũng từ 18h - 22h ngày 28/4, TPHCM cấm các phương tiện giao thông lưu thông vào một số tuyến đường thuộc khu vực Trung tâm thành phố, quận 4 và TP Thủ Đức để tổ chức chương trình kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam".

Nhiều người chờ đợi lâu mới đến lượt làm thủ tục. Ảnh: VTC News

Theo VTC News thời điểm này đông người dân đi về sân bay nghỉ lễ, các quầy vé và khu vực kiểm tra an ninh của hãng Vietjet rất đông người xếp hàng chờ làm thủ tục bay. Nhiều người phải mất khoảng 40 phút mới làm xong thủ tục. Trong khi đó, quầy vé và khu vực kiểm tra an ninh của hãng Vietnam Airlines thưa thớt khách.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp cao điểm lễ 30/4 (28/4 – 3/5), sân bay này dự kiến phục vụ khoảng 756.000 lượt hành khách, tăng 32,8% so với năm 2022. Trong đó, khách trong nước là hơn 500.000 lượt, khách quốc tế là gần 256.000 lượt. Sân bay sẽ có khoảng 3.086 chuyến bay quốc nội trong dịp cao điểm, tăng hơn 18% so với năm ngoái.

Trong ngày 28/4, sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ khoảng gần 127.000 lượt khách với 733 chuyến bay (502 chuyến bay trong nước và 231 chuyến bay quốc tế).

Hành khách tất bật trở về quê nghỉ lễ 30/4. Ảnh: VTC News

Cũng theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 29/4, 2/5 và 3/5 sẽ là những ngày sân bay có lượng khách đông đảo nhất với khoảng hơn 129.000 lượt khách/ngày. Trong đó, lượng khách trong nước dao động từ 83.000 – 87.000 người/ngày.

Để đảm bảo trật tự, hỗ trợ hành khách, sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng các hãng taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ để tăng số xe phục vụ tại sân bay trong dịp lễ; hướng dẫn hành khách từ cửa ga quốc tế đến ra tới bãi đón xe công nghệ.

Sân bay cũng tổ chức, bố trí tổ phản ứng nhanh phối hợp với công an kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý những người cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực.