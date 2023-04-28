Có bao nhiêu người bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo, đang chờ điều tra?

Xã hội 28/04/2023 18:01

Có nhiều cá nhân và chủ kênh nằm trong đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng đang chờ điều tra.

Cụ thể, thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, bên cạnh việc truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng những người liên quan, cáo trạng cũng thể hiện bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo một số cá nhân về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

Các cá nhân bị bà Hằng tố cáo gồm: ông Trần Văn Sỹ (luật sư Trần Văn Sỹ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần), bà Đinh Thị Lan và những người đăng ký, quản lý, sử dụng của các tài khoản Facebook tên “Đàm Ngọc Tuyên”, “Huỳnh Ngọc Thiên Hương”, “Xóm nhiều chuyện”, “Giác Tịnh Nhân”, “Maria Trần”, “Đinh Thu Hiền”, “Vô Thường”, “Đinh Lan” và các tài khoản YouTube tên “Kim Mao TV Hoàng Ngọc”, “Hot News”, “Happy Media”, “Biên Niên tiểu sử”, “Lan Đinh” về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Có bao nhiêu người bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo, đang chờ điều tra? - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo đến nhiều cá nhân. Ảnh: Internet

Đối với việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh làm rõ, để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) đã triệu tập nhiều cá nhân bị bà Phương Hằng 'tố' lên làm việc.

Theo Báo Người Lao Động trước đó, ngày 26-4, lãnh đạo VKSND TP HCM đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày (từ ngày 25-4 đến 5-5) đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm khác cùng 1 tội danh.

Tính đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn 1 năm và vụ án đang trong giai đoạn nghiên cứu kết luận điều tra để truy tố, xét xử.

Có bao nhiêu người bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo, đang chờ điều tra? - Ảnh 2

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet

Về việc tạm giam bị can trong quá trình điều tra, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty luật Lưu Vũ) thông tin trên Báo Người Lao Động cho biết: Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về thời hạn quyết định việc truy tố, trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định: truy tố bị can trước tòa án; trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.

 

Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

"Sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, viện kiểm sát có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của bộ luật này. Thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn truy tố không được quá thời hạn quy định tại khoản 1, điều 240 của bộ luật này", luật sư Toàn dẫn quy định điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự.

 

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