Tòa cáo buộc lời khai hoảng loạn của Nguyễn Kim Trung Thái, khẳng định lúc con cấp cứu, bị cáo 'bĩnh tĩnh xóa hết dữ liệu camera an ninh'

Xã hội 28/04/2023 10:39

Trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay, Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đều được triệu tập, các bị cáo đều tham gia trả lời câu hỏi của tòa.

Theo Người Lao Động, HĐXX trong phiên tòa sáng ngày 28/4 đã xét hỏi Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1987; quê TP HCM). Thái phủ nhận lời khai dùng vũ lực đánh con gái mình sẽ giúp cháu ngoan hơn. Tòa hỏi về hành vi bị cáo tại thời điểm đánh cháu để xem xét. Bị cáo Thái nói rằng bây giờ có nói thế nào cũng không thay đổi sự việc được, có giải thích thêm cũng không thay đổi được gì.

Tòa hỏi tâm lý ý thức bị cáo như thế nào. Thái nói không muốn suy nghĩ vì đó là những ký ức đáng sợ.

Trước thái độ của bị cáo Thái, tòa án đã cho trình chiếu lại một số clip ngắn ghi lại hành vi bạo hành của Thái và Trang cho các bị cáo xem, để HĐXX xem xét đánh giá ý thức của bị cáo.

Sau đó, Thái khai rằng tâm lý của mình trong ngày phát hiện con gái bị Trang đánh đến nôn ói, mê man là hoảng loạn.

Đối với lời khai này, chủ tọa phiên tòa nói việc bị cáo có hoảng loạn hay không được thể hiện qua hành vi khách quan của bị cáo sau đó. Theo hồ sơ vụ án, trong khi con cấp cứu, bị cáo còn bĩnh tĩnh xóa hết dữ liệu camera an ninh.

Tòa cáo buộc lời khai hoảng loạn của Nguyễn Kim Trung Thái, khẳng định lúc con cấp cứu, bị cáo 'bĩnh tĩnh xóa hết dữ liệu camera an ninh' - Ảnh 1
 

 

Tòa cáo buộc lời khai hoảng loạn của Nguyễn Kim Trung Thái, khẳng định lúc con cấp cứu, bị cáo 'bĩnh tĩnh xóa hết dữ liệu camera an ninh' - Ảnh 2
Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa. Ảnh: PLO  

Theo VTC News, tại phiên toà, VKS nêu quan điểm về đơn rút kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Vị đại diện VKS cho rằng, bị cáo Trang đã tự nguyện rút đơn kháng cáo, đảm bảo đúng nguyên tắc tố tụng nên đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Trang về hành vi giết người và tiếp tục xét xử.

Sau đó, Chủ toạ phiên tòa thông báo chấp nhận đơn rút kháng cáo và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm bị cáo Trang.

"Tuy nhiên khi cần thiết sẽ hỏi bị cáo Trang để làm rõ vai trò của bị cáo Thái", vị Chủ toạ nói.

Tòa cáo buộc lời khai hoảng loạn của Nguyễn Kim Trung Thái, khẳng định lúc con cấp cứu, bị cáo 'bĩnh tĩnh xóa hết dữ liệu camera an ninh' - Ảnh 3

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, khai trước tòa, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho rằng, bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo vì bản án mà TAND cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng với hành vi phạm tội của mình.

Ngày 25/11/2022, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Bản án sơ thẩm thể hiện Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Ngày 7/12/2021, Trang bắt bé V.A. quỳ gối, 2 tay giơ lên cao rồi dùng roi đánh bé. Ngồi trên giường chứng kiến sự việc, Thái chửi mắng, bắt bé V.A. phải quỳ gối học bài. Liên tiếp từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng Thái không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ bé A..

Ngoài ra, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong, còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

 

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